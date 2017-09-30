Шахтер меняет формат проведения домашних матчей в Харькове

«Шахтёр», начиная с матча против «Карпат», меняет формат проведения домашних игр в Харькове. Помимо самого футбольного действа, будет проводиться целая серия развлекательных мероприятий для всех категорий болельщиков любых возрастных групп.

«Семейный сектор» с конкурсами, викторинами и уличным футболом для детей, выступление музыкальных коллективов для молодёжи, развлечения и конкурсы как перед началом матча, так и в перерыве игры непосредственно в чаше стадиона – лишь небольшая часть из запланированных мероприятий, которые помогут каждому болельщику, пришедшему на игру, прочувствовать атмосферу футбольного шоу.

Первый матч с новым форматом проведения – это «Шахтёр»-»Карпаты», во время которого пройдёт музыкальный фестиваль с участием харьковских групп и множество конкурсов для зрителей, о чем сообщалось ранее. В дальнейшем на каждый домашний матч будет составляться уникальная развлекательная программа для болельщиков.

Цель изменения формата проведения матчей обозначил генеральный директор «Шахтёра». «Наша задача – чтобы люди не только тратили своё время на просмотр футбола, но и сохраняли неизгладимые впечатления как об игре, так и об околофутбольном шоу», – отметил Сергей Палкин во время прямого включения на ТК «Футбол» перед встречей ЛЧ с «Наполи».