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Шахтер меняет формат проведения домашних матчей в Харькове

Перед игрой «горняки» будут устраивать развлекательные мероприятия

  • 30.09.2017 15:48
  • 1261 просмотров
  • 4 комментария
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«Шахтёр», начиная с матча против «Карпат», меняет формат проведения домашних игр в Харькове. Помимо самого футбольного действа, будет проводиться целая серия развлекательных мероприятий для всех категорий болельщиков любых возрастных групп.

«Семейный сектор» с конкурсами, викторинами и уличным футболом для детей, выступление музыкальных коллективов для молодёжи, развлечения и конкурсы как перед началом матча, так и в перерыве игры непосредственно в чаше стадиона – лишь небольшая часть из запланированных мероприятий, которые помогут каждому болельщику, пришедшему на игру, прочувствовать атмосферу футбольного шоу.

Первый матч с новым форматом проведения – это «Шахтёр»-»Карпаты», во время которого пройдёт музыкальный фестиваль с участием харьковских групп и множество конкурсов для зрителей, о чем сообщалось ранее. В дальнейшем на каждый домашний матч будет составляться уникальная развлекательная программа для болельщиков.

Цель изменения формата проведения матчей обозначил генеральный директор «Шахтёра». «Наша задача – чтобы люди не только тратили своё время на просмотр футбола, но и сохраняли неизгладимые впечатления как об игре, так и об околофутбольном шоу», – отметил Сергей Палкин во время прямого включения на ТК «Футбол» перед встречей ЛЧ с «Наполи».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    stopor2016
    stopor2016, 30.09.2017 15:59
    -6
    Срна будет проводить показательную дегустацию мельдония?
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    Tyigena
      Tyigena, 30.09.2017 16:13
    -5
    Шахтер меняет формат проведения домашних матчей в Харькове
    Перед игрой «горняки» будут устраивать развлекательные мероприятия-
    ну и кто после этого будет отрицать,что шахтер не кочующий "цирк-шапито"?
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    Vit18
    online
      Vit18, 30.09.2017 16:15
    +5
    Приклад для інших клубів УПЛ
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    romanchik83
    online
      romanchik83, 30.09.2017 16:32
    0
    Tyigena, 30.09.2017 16:13
    Шахтер меняет формат проведения домашних матчей в Харькове
    Перед игрой «горняки» будут устраивать развлекательные мероприятия-
    ну и кто после этого будет отрицать,что шахтер не кочующий "цирк-шапито"?
    "Шапито",как ты выражаешься даже в период убогости нашего чемпа умеет зарабатывать деньги,привлекать людей на стадион ,при этом играя не на родном стадионе !!! так,что юморите Петросяны х..,вы
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