Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 8 матчей за конфликт с арбитром

Португальский тренер «Шанхая СПИГ» Виллаш-Боаш получил дисквалификацию на восемь матчей.
Столь суровое наказание обусловлено тем, что тренер затеял драку с арбитром во время одного из матчей.
До конца сезона в Китае осталось четыре тура, а значит Виллаш-Боаш пропустит и начало следующего сезона.
Источник — Sport.ua
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