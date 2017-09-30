Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 8 матчей за конфликт с арбитром

Португальский тренер «Шанхая СПИГ» Виллаш-Боаш получил дисквалификацию на восемь матчей.

Столь суровое наказание обусловлено тем, что тренер затеял драку с арбитром во время одного из матчей.

До конца сезона в Китае осталось четыре тура, а значит Виллаш-Боаш пропустит и начало следующего сезона.