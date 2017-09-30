Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 8 матчей за конфликт с арбитром

Португальский тренер пропустит остаток сезона

  • 30.09.2017 15:43
  • 549 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Португальский тренер «Шанхая СПИГ» Виллаш-Боаш получил дисквалификацию на восемь матчей.

Столь суровое наказание обусловлено тем, что тренер затеял драку с арбитром во время одного из матчей.

До конца сезона в Китае осталось четыре тура, а значит Виллаш-Боаш пропустит и начало следующего сезона.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.