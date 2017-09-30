Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер заявил Марлоса на чемпионат Украины как украинца

Одним легионером в донецком клубе стало меньше

  • 30.09.2017 15:05
  • 935 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» обновил заявку на чемпионат Украины. Теперь в списке игроков команды на сайте Премьер-лиги бразилец Марлос значится как украинец.

Напомним, Петр Порошенко подписал указ о присвоении Марлосу украинского гражданства, а сам игрок уже похвастался паспортом.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Нужен ли Марлос сборной Украины?
  • 79.53% (171)
    1. Да!
  • 20.47% (44)
    2. Нет!
Проголосовали — 215 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Комментарии
    Zport
      Zport, 30.09.2017 15:41
    -5
    Но не факт что его в сборную вызовут))
    Ссылка
    Tyigena
      Tyigena, 30.09.2017 15:46
    -6
    ну не наперсточники эти дамбасята?
    конечно да,ибо бригадир персточников их президент
    Ссылка
    VAD
    VAD, 30.09.2017 15:54
    -6
    еще кто-то считает что в этом случае думали о сборной?
    Ссылка
    aspol
    online
    aspol, 30.09.2017 16:34
    0
    А Дышленковича с украинским паспортом кроты считали легионером!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.