Шахтер заявил Марлоса на чемпионат Украины как украинца

Донецкий «Шахтер» обновил заявку на чемпионат Украины. Теперь в списке игроков команды на сайте Премьер-лиги бразилец Марлос значится как украинец.
Напомним, Петр Порошенко подписал указ о присвоении Марлосу украинского гражданства, а сам игрок уже похвастался паспортом.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
конечно да,ибо бригадир персточников их президент
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.