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Йосип Пиварич может не сыграть против Украины из-за травмы

Защитник «Динамо» получил повреждение в игре против «Партизана»

  • 30.09.2017 14:57
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Хорватская пресса сообщает о том, что защитник «Динамо» Йосип Пиварич получил травму в игре киевлян в Лиге Европы против «Партизана».

По информации балканских СМИ участие Пиварича в игре отбора на ЧМ-2018 против Украины под вопросом.

Матч Украина – Хорватия состоится 9 октября.

Источник — Sport.ua

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