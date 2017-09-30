Йосип Пиварич может не сыграть против Украины из-за травмы

Хорватская пресса сообщает о том, что защитник «Динамо» Йосип Пиварич получил травму в игре киевлян в Лиге Европы против «Партизана».

По информации балканских СМИ участие Пиварича в игре отбора на ЧМ-2018 против Украины под вопросом.

Матч Украина – Хорватия состоится 9 октября.