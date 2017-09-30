Антунеш получил вызов в сборную Португалии

Защитник «Динамо» Виторину Антунеш, выступающий за «Хетафе» на правах аренды, получил вызов в сборную Португалии на матчи отбора к ЧМ-2018.
Последний раз Антунеш призывался под знамена национальной команды год назад.
В текущем сезоне португалец провел 5 матчей за «Хетафе».
Источник — Sport.ua
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