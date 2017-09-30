Геннадий ЗУБОВ: «Фонсека не допустить недооцінку суперника»

Легендарний гравець «Шахтаря» та збірної України Геннадій Зубов у коментарі Інформаційному центру ФК «Карпати» розповів про власні очікування від недільного протистояння в Харкові між «гірниками» та «левами».



«Гра буде цікавою, – вважає Зубов. – Завжди кажу всім журналістам, що «Карпати» відзначаються своїми бійцівськими якостями. Ця команда завжди демонструє самовіддачу на футбольному полі. Можливо, не завжди вдається продемонструвати індивідуальну майстерність. «Шахтар» переважає суперника у цьому компоненті. Але завдяки бажанню і наполегливості «Карпати» можуть створити проблеми будь-кому. Принаймні, львів’яни завжди славилися цим. Тому очікую цікавої гри».



«Всі команди грають з «Шахтарем» і з «Динамо» з подвійним бажанням. У якому стані не знаходився б суперник, на полі буде боротьба. Навіть спад і невдачі в останніх матчах цьому не завадять. На поєдинки з грандами мотивація завжди підвищена. Той факт, що «Шахтар» грав на тижні у Лізі чемпіонів однозначно матиме значення. У донеччан менше часу на відновлення. «Карпати» мають перевагу у цьому плані», – вважає Геннадій Олександрович.



«У «Карпат» в останніх матчах не все було гаразд, але це звичайні життєві і футбольні проблеми. Всяке буває, не треба робити поспішних висновків. Думаю, що футболісти і вболівальники повинні проаналізувати ситуацію, подумати і прийняти правильне рішення. Команда повинна грати для вболівальників, а футболісти мають відчувати підтримку. Не сумніваюся, що так і буде. Це тимчасове явище, у команди зараз просто такий тяжкий період, який треба пережити. Все буде гаразд», – каже Зубов.



«Недооцінка суперника? Не думаю, що Фонсека допустить таку річ. Гравці «Шахтаря» самі розуміють, наскільки важливими є очки у кожному турі Прем’єр-ліги. Триває боротьба з «Динамо» і втрачати залікові бали через недооцінку просто не можна», – резюмував екс-гравець «Шахтаря» і збірної України.