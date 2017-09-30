Сергій ЗАЙЦЕВ: «У психологічному плані все в порядку»

Завершити перше коло чемпіонату для львівських «Карпат» доведеться поєдинком проти чемпіона України. Тим самим, карпатівці розпочнуть триматчеву серію поза домашнім стадіоном, адже далі на «зелено-білих» чекають виїзні ігри із «Зіркою» та «Ворсклою». Сергій Ларіонович поспілкувавсяз Інформаційним центром ФК «Карпати» та розповів чого чекає від поєдинку у Харкові.



«Готуємось у звичайному режимі. Звичайно, що будуть незначні перестановки у складі. Розуміємо, буде важкий матч, адже все-таки ми граємо проти чемпіона України. «Шахтар» зараз у дуже хорошій формі, це довів останній матч з «Манчестер Сіті». Нам доведеться тяжко, але тим і прекрасний футбол.



Для кожного ця гра є важливою. Хлопці розуміють, що на цьому рівні потрібно показувати свої можливості. Їхати та боятись за кінцевий результат – неправильно. Гравці знають, що в першу чергу їм потрібно грати у футбол, а не думати як оборонятись. Кожен розуміє відповідальність за результат та гру.



У психологічному плані все в порядку. Відберемо чи не відберемо очки у «Шахтаря» покаже сам матч. Є певні моменти тактичного характеру, які ми будемо намагатись виконати. Просто відбиватись цілий поєдинок теж неправильно.



Всі готуються до матчу, а стартовий склад визначиться безпосередньо в Харкові», – розповів наставник «зелено-білих».