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Жозе МОУРИНЬО: «Без Златана мы не можем проводить ротацию»

Тренер «МЮ» не хочет комментировать прогресс Лукаку

  • 30.09.2017 11:24
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Жозе Моуринью сказал, что Ромелу Лукаку сможет рассчитывать на отдых, только когда поправится Златан Ибрагимович, и отказался обсуждать прогресс бельгийца в «Манчестер Юнайтед».

«Я не хочу говорить о его прогрессе, - цитирует Жозе официальный сайт клуба. - Если я начну это делать, будет похоже на то, что за эти три месяца мы добились чего-то экстраординарного, чего ещё не было в карьере Лукаку. Не думаю, что это правильно. Сейчас у Ромелу идет глобальная эволюция - за каждый шанс, который предоставляется в его карьере, он хватается обеими руками».

«Начиная со своей первой аренды в «Вест Бромвич», он максимально использует свои возможности и сражается за свою эволюцию. Теперь он играет за команду с другими целями, команду, которая выступает в Лиге Чемпионов. Он всегда мечтал выйти на такой уровень, и, с тех пор, как он к нам приехал, вряд ли он думает о чем-то, кроме успеха».

«Он упорно работает, он отдыхает, он ведет себя как исключительный профессионал за пределами поля. Он амбициозен, он получает удовольствие от игры, так что да, думаю, сейчас он в процессе глобальной эволюции. Будет несправедливо, если я не скажу, что каждая ступень в его карьере, каждый его тренер, каждый его одноклубник, каждая его команда помогли ему стать тем, кем он стал. Сейчас он, конечно же, на другом уровне. В «Манчестер Юнайтед» всегда повышенные ожидания, и он хорошо с этим справляется».

«Вы считаете, что Лукаку скоро потребуется отдых? Без Златана Ибрагимовича мы не можем проводить ротацию основного форварда, так как Маркус Рэшфорд всё-таки играет на другой позиции. Так что пока мы не можем думать о том, чтобы дать отдохнуть нашему девятому номеру. Пока что это нереально».

«Даст ли ему отдых Роберто Мартинес в сборной Бельгии? Это зона ответственности Роберто, и только ему решать задействовать его в матче или нет. Это будет непрофессионально, если я начну говорить: «Я бы сделал так или так», это всё решает сам Роберто».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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