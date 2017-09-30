Игорь ПЕРДУТА: «Попасть в сборную – для меня это большое событие»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не перестает удивлять своими кадровыми решениями — на этот раз он вызвал на сбор правого защитника полтавской Ворсклы Игоря Пердуту.



Прокомментировать это событие мы попросили самого потенциального дебютанта главной команды страны — 26-летнего воспитанника тернопольского футбола.



— Игорь, каким было твое первое чувство, когда ты узнал, что поедешь в сборную?

— Конечно, это была огромная радость. Какое еще чувство могло быть? Впрочем, это был расширенный список, поэтому эмоции носили, скажем так, постепенный характер. Сначала я был в резерве, потом мне позвонил администратор сборной, чтобы узнать номер и серию паспорта, затем друг, который общается с Андреем Шевченко, намекнул, а уже в пятницу утром все это сложилось в один пазл.



— Понимаешь, что это аванс?

— Конечно. В облаках не витаю (улыбается). Я до последнего как-то и не верил, что все-таки поеду в сборную. Дело в том, что пару лет назад я уже был в расширенном списке Михаила Фоменко. За мной тогда год следили, но так и не вызвали.



Для меня это само по себе уже большое событие — попасть в одну команду с лучшими игроками страны, потренироваться с ними. Конечно, попробую там закрепиться.



— С кем-то из сборников лично знаком?

— Только с Колей Матвиенко — моим одноклубником из Ворсклы. Впрочем, против многих играл, на поле пересекались.



— Против кого чаще всего?

— Против Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки.



— Кто из них неудобнее?

— Оба. У Коноплянки отменная скорость — если дашь ему разогнаться, догнать будет сложно. Ярмоленко всегда удивляет своей техникой, не знаешь, чего от него ожидать. Не зря он в Боруссии заиграл с первого матча.