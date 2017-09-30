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Игорь ПЕРДУТА: «Попасть в сборную – для меня это большое событие»

Дебютант сборной Украины поделился своими ощущениями от вызова в главную команду страны

  • 30.09.2017 10:51
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zbirna.com
© zbirna.com

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не перестает удивлять своими кадровыми решениями — на этот раз он вызвал на сбор правого защитника полтавской Ворсклы Игоря Пердуту.

Прокомментировать это событие мы попросили самого потенциального дебютанта главной команды страны — 26-летнего воспитанника тернопольского футбола.

— Игорь, каким было твое первое чувство, когда ты узнал, что поедешь в сборную?
— Конечно, это была огромная радость. Какое еще чувство могло быть? Впрочем, это был расширенный список, поэтому эмоции носили, скажем так, постепенный характер. Сначала я был в резерве, потом мне позвонил администратор сборной, чтобы узнать номер и серию паспорта, затем друг, который общается с Андреем Шевченко, намекнул, а уже в пятницу утром все это сложилось в один пазл.

— Понимаешь, что это аванс?
— Конечно. В облаках не витаю (улыбается). Я до последнего как-то и не верил, что все-таки поеду в сборную. Дело в том, что пару лет назад я уже был в расширенном списке Михаила Фоменко. За мной тогда год следили, но так и не вызвали.

Для меня это само по себе уже большое событие — попасть в одну команду с лучшими игроками страны, потренироваться с ними. Конечно, попробую там закрепиться.

— С кем-то из сборников лично знаком?
— Только с Колей Матвиенко — моим одноклубником из Ворсклы. Впрочем, против многих играл, на поле пересекались.

— Против кого чаще всего?
— Против Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки.

— Кто из них неудобнее?
— Оба. У Коноплянки отменная скорость — если дашь ему разогнаться, догнать будет сложно. Ярмоленко всегда удивляет своей техникой, не знаешь, чего от него ожидать. Не зря он в Боруссии заиграл с первого матча.

Источник — zbirna.com

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