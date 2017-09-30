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Леонід АКУЛІНІН: «Проти Шахтаря треба викладатися на 300%»

Екс-гравець «Шахтаря» про гру проти своєї колишньої команди

  • 30.09.2017 10:31
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Один з останніх новобранців «Карпат» Леонід Акулінін уже встиг дебютувати за свою нову команду, вийшовши на заміну в матчі проти «Чорноморця». Черговий поєдинок у Прем'єр-лізі форвард зможе провести вже в неділю у Харкові – саме там «зелено-білих» прийме донецький «Шахтар».

«Ми готуємося до дуже серйозного матчу і сподіваємося, що нам вдасться показати свою гру. Чи буде цей поєдинок для мене принциповим, зважаючи на те, що я є вихованцем «Шахтаря»? Мабуть, ні. Зараз такий час, що треба доказувати в кожному поєдинку чого ти вартий, не важлива при цьому, хто є твоїм суперником».

«Звичайно, ми бачили гру «Шахтаря» проти «Манчестер Сіті», потім на теорії проводили розбір. Ясна річ, що «гірники» – дуже сильна команда. Її козирі – це швидкість, техніка та індивідуальні дії. Окрім всього іншого «Шахтар» сильний у фізичному плані. Проти такої команди треба викладатися на 300%. Тому ми готуємося до дуже важкого, але все ж, хорошого матчу» – сказав Леонід Акулінін.

Источник — ФК Карпаты

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