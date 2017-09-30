Лунин и Сухоцкий попали в команду недели по версии УЕФА

Среди главных героев второго тура оказались Александр Кокорин, Артем Сухоцкий и Мануэл Фернандеш. UEFA.com представляет команду недели Лиги Европы.

ВРАТАРЬ

Андрей Лунин («Заря»)

Украинский клуб победил с сухим счетом во многом благодаря блестящей игре своего вратаря. Лунин сделал пять сейвов, шесть выносов, пять раз выбивал мяч кулаками и дважды зафиксировал мяч в высоком прыжке. «Атлетик» так и не подобрал ключи к его воротам.

Место в рейтинге: 92-е (+441)

ЗАЩИТНИКИ

Доменико Кришито («Зенит»)

Итальянский крайний защитник отлично отыграл в обороне, о чем говорит статистика. На счету Кришито семь перехватов, семь выносов мяча из штрафной, шесть выигранных единоборств и шесть прерванных передач. «Зенит» в итоге обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.

Место в рейтинге: 4-е (+2)

Том Петтерссон («Эстерсунд»)

Матч против «Герты» выдался для «Эстерсунда» непростым, однако самоотверженная игра в обороне позволила шведскому клубу одержать победу со счетом 1:0. Ключевой фигурой в защите хозяев был Петтерссон, который сделал шесть выносов из штрафной, остановил мяч на линии ворот, выиграл четыре верховые дуэли и совершил восемь перехватов.

Место в рейтинге: 31-е (+102)

Майкл Нгадеу-Нгаджуи («Славия»)

Камерунец забил в Астане, чем обеспечил своей команде ничью (1:1), однако не менее ценной стала его игра в обороне. Нгадеу-Нгаджуи выиграл семь верховых дуэлей и совершил пять перехватов.

Место в рейтинге: 83-е (+258)

Артем Сухоцкий («Заря»)

«Заря» одержала сенсационную победу в Бильбао (1:0) за счет грамотной игры в обороне, а ключевой фигурой в линии защиты был Сухоцкий. Он сделал шесть перехватов, пять выносов мяча из штрафной, выиграл четыре верховые дуэли, а также выступил в роли ассистента, когда был забит единственный гол.

Место в рейтинге: 65-е (+354)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Тео Уолкотт («Арсенал»)

Игрок «Арсенала» сделал дубль и по итогам второго тура набрал больше всего очков. Он шесть раз пробил в створ ворот, сделал десять передач в штрафную и постоянно тревожил оборону БАТЭ. «Арсенал» выиграл в Борисове со счетом 4:2.

Место в рейтинге: 58-е (+664)

Эмре Белезоглу («Истанбул ББ»)

Капитан стамбульцев забил гол и стал лучшим игроком матча с «Брагой», но даже это не спасло его команду от поражения. Точными были 82 из 89 передач Эмре, яркая игра которого до последнего дарила туркам надежду на ничью.

Место в рейтинге: 16-е (+39)

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Уже к 17-й минуте встречи со «Злином» москвичи вели в три мяча, и в том была заслуга Ману Фернандеша. Хет-трик португальца стал пятым по скорости в истории Лиги Европы и позволил хавбеку «Локо» взлететь в рейтинге сразу на 94 позиции.

Место в рейтинге: 9-е (+94)

Ян Копиц («Виктория»)

Копиц был ключевым игроком пльзенцев в победном поединке с «Хапоэлем» - 3:1. Его проникающая передача помогла чехам открыть счет, а затем Копиц забил второй мяч. Сразу семь навесов и 19 из 34 точных передач были сделаны им в зоне атаки.

Место в рейтинге: 74-е (+391)

НАПАДАЮЩИЕ

Аляссан Плеа («Ницца»)

Очередная убедительная победа «Ниццы», очередной дубль Плеа. В матче с «Витессом» форвард повторил то, что сделал в первом туре в игре с «Зюлте-Варегемом». Как результат, плюс 14 позиций и второе место в нашем рейтинге.

Место в рейтинге: 2-е (+14)

Александр Кокорин («Зенит»)

Нападающий сборной России продолжает забивать всем, кто попадается под руку. В четверг Кокорин пополнил свой актив очередными двумя мячами, то есть в трех последних встречах Лиги Европы на его счету шесть голов, а в 11 турах чемпионата России игрок «Зенита» забил семь раз. Стоит ли пояснять, что он является лидером рейтинга FedEx Performance Zone?

Место в рейтинге: 1-е (без изменений)