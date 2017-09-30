Серхио Агуэро вернется на поле через 2-4 недели

«Манчестер Сити» рассчитывает на возвращение нападающего Серхио Агуэро в строй в течение двух-четырех недель.Напомним, в минувший четверг бомбардир «горожан» угодил в автомобильную аварию в Амстердаме, направляясь на такси в аэропорт после музыкального концерта.

В пятницу вечером Агуэро сообщил, что уже прибыл домой в Манчестер, а также подтвердил перелом одного ребра.

«Спасибо вам от всего моего сердца за ваши слова поддержки, они действительно помогают. Такси, на котором я уехал, совершил неправильный поворот и врезался в столб. Удар был очень сильным, но ремни безопасности уберегли меня от более серьезных травм», — написал Серхио.

Как сообщает Sky Sports, отсутствие Агуэро для «Сити» может ограничиться всего одним матчем — против «Челси» в субботу. Агуэро не поедет в сборную Аргентины, которой скоро играть против Перу и Эквадора, но имеет все шансы вернуться на поле после международного перерыва.