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Серхио Агуэро вернется на поле через 2-4 недели

Нападающий восстанавливается после перелома ребра

  • 30.09.2017 09:56
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Getty Images
© Getty Images

«Манчестер Сити» рассчитывает на возвращение нападающего Серхио Агуэро в строй в течение двух-четырех недель.Напомним, в минувший четверг бомбардир «горожан» угодил в автомобильную аварию в Амстердаме, направляясь на такси в аэропорт после музыкального концерта.

В пятницу вечером Агуэро сообщил, что уже прибыл домой в Манчестер, а также подтвердил перелом одного ребра.

«Спасибо вам от всего моего сердца за ваши слова поддержки, они действительно помогают. Такси, на котором я уехал, совершил неправильный поворот и врезался в столб. Удар был очень сильным, но ремни безопасности уберегли меня от более серьезных травм», — написал Серхио.

Как сообщает Sky Sports, отсутствие Агуэро для «Сити» может ограничиться всего одним матчем — против «Челси» в субботу. Агуэро не поедет в сборную Аргентины, которой скоро играть против Перу и Эквадора, но имеет все шансы вернуться на поле после международного перерыва.

Источник — Fapl.ru

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