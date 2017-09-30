Антонио КОНТЕ: «Победа над Атлетико сделает нас сильнее»

В субботу «синих» ожидает еще один важный тест. Антонио Конте утверждает, что его игроки с нетерпением ждут матча с «Манчестер Сити».



Несмотря на то, что Конте предпочел бы иметь больше времени на подготовку к субботней игре, на своей сегодняшней пресс-конференции в Кобхэме он заявил, что необходимо получать удовольствие от подобного противостояния, особенно учитывая, что обе команды находятся в хорошей форме.



«Это последний из семи матчей, которые нам выпало провести за 21 день, – говорит Конте. – Вы прекрасно знаете, что «Манчестер Сити» является хорошей командой, но в прошлом сезоне было то же самое. В этом сезоне они серьёзно усилились, подписав хороших игроков».



«Они очень хорошо начали, находятся в хорошей форме и очень уверены в себе. Несомненно, мы должны быть очень внимательны».



«У нас был всего один день на подготовку, сегодняшний, и мы постарались подготовиться к игре должным образом. Будет нелегко принимать решения по завтрашнему матчу. У меня перед глазами стоит встреча с «Атлетико», где каждый игрок показал отличный футбол. Я должен проверить физическую готовность каждого игрока и затем принять оптимальное решение».



«Игра в большом матче помогает очень хорошо и быстро восстанавливаться, потому что каждый футболист хочет принять в нём участие, и также потому, что эта игра состоится всего через пару дней после предыдущего матча. Мы готовы к этому большом матчу и с нетерпением хотим в нем сыграть».



«Победа в матче с «Атлетико» повышает нашу уверенность в своих силах. Это делает нас сильнее».



«Сейчас важно сосредоточиться на следующем матче. Мы играем дома, и, несомненно, наши болельщики будут гнать нас вперёд с самого начала и до конца матча. Завтра их поддержка будет очень важна».