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Антонио КОНТЕ: «Победа над Атлетико сделает нас сильнее»

Наставник «Челси» поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити»

  • 30.09.2017 09:50
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Метки
ФК Челси
© ФК Челси

В субботу «синих» ожидает еще один важный тест. Антонио Конте утверждает, что его игроки с нетерпением ждут матча с «Манчестер Сити».

Несмотря на то, что Конте предпочел бы иметь больше времени на подготовку к субботней игре, на своей сегодняшней пресс-конференции в Кобхэме он заявил, что необходимо получать удовольствие от подобного противостояния, особенно учитывая, что обе команды находятся в хорошей форме.

«Это последний из семи матчей, которые нам выпало провести за 21 день, – говорит Конте. – Вы прекрасно знаете, что «Манчестер Сити» является хорошей командой, но в прошлом сезоне было то же самое. В этом сезоне они серьёзно усилились, подписав хороших игроков».

«Они очень хорошо начали, находятся в хорошей форме и очень уверены в себе. Несомненно, мы должны быть очень внимательны».

«У нас был всего один день на подготовку, сегодняшний, и мы постарались подготовиться к игре должным образом. Будет нелегко принимать решения по завтрашнему матчу. У меня перед глазами стоит встреча с «Атлетико», где каждый игрок показал отличный футбол. Я должен проверить физическую готовность каждого игрока и затем принять оптимальное решение».

«Игра в большом матче помогает очень хорошо и быстро восстанавливаться, потому что каждый футболист хочет принять в нём участие, и также потому, что эта игра состоится всего через пару дней после предыдущего матча. Мы готовы к этому большом матчу и с нетерпением хотим в нем сыграть».

«Победа в матче с «Атлетико» повышает нашу уверенность в своих силах. Это делает нас сильнее».

«Сейчас важно сосредоточиться на следующем матче. Мы играем дома, и, несомненно, наши болельщики будут гнать нас вперёд с самого начала и до конца матча. Завтра их поддержка будет очень важна».

Источник — ФК Челси

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