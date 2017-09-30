ФЕДОРЧУК: «Руководство Динамо пошло на встречу, несмотря на контракт»

Бывший защитник киевского «Дина мо» Валерий Ф едорчук рассказал, как принимал решение о том, чтобы покинуть столичный клуб.

«Окончательное решение о том, что стоит уйти из «Динамо», принял после последнего матча прошлого чемпионата. Обратился к руководству «Динамо», там пошли навстречу, хотя еще было два года контракта с клубом.

Понимаете, я устал сидеть на скамейке. Не скажу, что основная причина — это травма, которую получил в разгар сезона. У Реброва все игроки были в обойме, нам об этом постоянно тренер говорил. Как для новичка «Динамо», сперва я часто выходил на поле. Затем травма, часть зимних сборов я пропустил, дальше догнал команду, выходил весной на замены. Но сам замечал, что мало играю, мало присутствую в «Динамо». Не скажу, что проиграл конкуренцию, но так складывалась на тот момент ситуация. Я стремился к большему.

Опасений, что не найду команду после ухода из «Динамо», не было — к таким вещам отношусь спокойно. Знал, на что иду, когда разрывал контракт с киевлянами. Все лето тренировался, к слову, с дублем «Динамо», за что руководству киевлян и теперь благодарен. Фактически я пришел в «Верес» полностью физически готовым».