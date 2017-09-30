Вилли Саньоль провел первую тренировку во главе Баварии

В компании Томаса Мюллера и Йозуа Киммиха Вилли Саньоль в пятницу после обеда ровно в 16:16 по местному времени вышел на поле на Зэбенерштрассе. Победитель Лиги чемпионов 2001 года провел свою первую тренировку в качестве временного главного тренера «Баварии», которым он стал после увольнения Карло Анчелотти. «Вилли Саньоль теперь наш временный тренер», - заявил на сегодняшней пресс-конференции спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Саньоль, до сегодняшнего дня ассистировавший Анчелотти, в течение следующих дней будет готовить команду к воскресному матчу против «Герты». В «Баварии» полны решимости добыть хороший результат после неудачных матчей против «Вольфсбурга» (2:2) и ПСЖ (0:3). «В воскресенье я ожидаю от команды правильную реакцию. Теперь не может быть никаких отговорок. Самое важное сейчас это матч в Берлине. Мы хотим непременно одержать в нём победу. Мы должны приложить все силы», - подчеркнул Салихамиджич.

«Вилли Саньоль сделает так, чтобы на поле вышла топ-команда», - заявил Салихамиджич. Спортивный директор подтвердил, что сейчас руководство клуба занимается поисками нового главного тренера, однако никаких комментариев по этому поводу не будет, дабы не породить ненужные спекуляции. «Сейчас мы рассматриваем все возможности. Когда мы примем решение, мы сразу о нём сообщим.»

Салихамиджич также отметил, что сложившаяся ситуация «не является для «Баварии» нормальной». «Мы все сожалеем о таком развитии событий. Сейчас необходимо всё спокойно проанализировать. Для Карло Анчелотти это тоже непростая ситуация. Его помощники Давиде Анчелотти, Джованни Маури, Франческо Маури и Мино Фулко также покинули клуб.»

Салихамиджич отметил, что к такому решению руководство клуба поддтолкнуло последнее развитие событий. «Мы заметили, что команда развивается не так, как мы бы хотели. Мы с беспокойством наблюдали за не самой хорошей игрой команды. Мы надеялись, что ситуация изменится в лучшую сторону». Поражение от ПСЖ со счётом 0:3 стало «последней каплей». «Мы вынуждены были действовать».

После матча в Берлине в европейских чемпионатах настанет двухнедельная пауза ввиду матчей сборных. Это время руководство «Баварии» хочет использовать для того, чтобы «найти наилучшего тренера для такой сложившейся ситуации». «Нам нужен тренер, который сможет решить накопившиеся проблемы, который сможет найти хорошее решение. Это непростая задача, но мы определенно сможем найти хорошее решение. Вам не стоит беспокоиться о «Баварии». Мы выйдем из этой ситуации сильными.»