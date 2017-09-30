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Олимпик – Мариуполь. Анонс

Они не встречались с мая 2015 года и всегда играли результативно

  • 30.09.2017 08:19
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olimpik.com.ua
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Программу одиннадцатого тура национального чемпионата по футболу открывает поединок в Киеве, где на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского донецкий «Олимпик» будет принимать «Мариуполь».

В турнирной таблице команды занимают довольно высокие месте. Хозяева даже после очередной (на этот раз вынужденной) перестройки состава находятся на шестой позиции, а гости, которые только-только вернулись в элиту после победы в чемпионате первой лиги, и вовсе располагаются на третьем месте. Конечно, к окончанию первого этапа чемпионата все может поменяться, но пока эти коллективы в числе реальных претендентов на попадание в квалификацию Лиги Европы следующего сезона. Один этот факт делает предстоящее противостояние интригующим и непредсказуемым.

Масла в огонь этой дуэли подливает тот факт, что в составе обеих команд играют бывшие футболисты соперника. Это Очигава и Мигунов в «Олимпике», и Левченко, Болбат, Яворский и Тищенко – в «Мариуполе». Вот им всем есть что доказывать, так что будущего героя поединка можно найти именно в этом списке.

К последним событиям в стане «Мариуполя» можно относиться по-разному, но отставка Александра Севидова и назначение на должность главного тренера Александра Бабича не выглядят логично. Первый выиграл с приазовской командой турнир второго дивизиона и построил новую команду, которая и футбол демонстрировала симпатичный, и очки набирала исправно, и вообще многих удивила. Второй, извините уж за такое слово, опростоволосился в «Черноморце», оказался отставников и даже неожиданно для себя получил предложение от «Мариуполя». Никто не говорит, что это плохой тренер, но стать своим и дать требуемый результат (попадание в еврокубки следующего сезона) будет ой как непросто. В таких играх, как сегодняшняя, и нужно доказывать свою состоятельность и готовность работать на новом уровне на новом месте.

История взаимоотношений соперников из одной области на уровне национального чемпионата на сегодняшний день насчитывает всего-то два матча сезона 2014-15 гг. Сначала «Олимпик» переиграл на своем поле «Мариуполь» со счетом 3:2, а почти шесть месяцев спустя состоялся реванш – 4:1. Как видите, голов в ворота друг друга эти команды обычно забивают предостаточно.  

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы:

«Олимпик»: Махарадзе – Шестаков, Эмерсон, Шабанов, Федорив – Богданов, Брикнер, Сондей, Поступаленко, Моха – Беленький.

«Мариуполь»: Худжамов – Насонов, Яворский, Вакуленко, Тищенко – Виценец, Танковский, Кожанов, Мышнев, Болбат – Фомин.

Котировки букмекеров:

Марафон: 2.13 – 3.16 – 3.90

Олимп: 2.11 – 3.15 – 3.59

William Hill: 2.05 – 3.10 – 3.50

30 сентября, суббота

«Олимпик» – «Мариуполь»
Киев. Стадион «Динамо» имени В.Лобановского. 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ОЛИМПИК – МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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