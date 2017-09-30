Сельта и Жирона сыграли в результативную ничью

Все моменты Коноплянки в игре с Байером на весь экран в HD качестве: https://www.youtube.com/watc...

Коно пешеход, без мяча в игру не включается. Талант есть, трудолюбия нет - лентяй!

6,7 оценка за игру

Whoscored говорит - 5-й с конца