Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сельта и Жирона сыграли в результативную ничью

Футболисты обеих команд трижды поразили ворота соперника

  • 30.09.2017 00:02
  • 52 просмотров
  • 0 комментария
Метки
laliga.es
© laliga.es

Чемпионат Испании. 7-й тур

«Сельта» – «Жирона» – 3:3
Голы: 1:0 – 8 Систо, 1:1 – 10 Порту, 1:2 – 14 Стуани, 2:2 – 16 Макси Гомес, 3:2 – 76 Васс, 3:3 – 86 Хуанпе.

«Сельта» – Бланко, Фонтас (Ронкалья, 58), Кастро, Мальо (Кабраль, 65), Гомес, Васс, Лоботка, Хосабед, Систо (Мор, 73), Аспас, Макси Гомес.
«Жирона» – Ирайсос, Алькала, Хуанпе, Мохика, Эспиноса, Порту, Понс, Гарсия (Олунга, 75), Алейш Гарсия (Дуглас Луис, 83), Маффео, Стуани (Кайоде, 68).
Предупреждения: Эспиноса (21), Макси Гомес (42), Стуани (44), Хуанпе (53), Алькала (90), Понс (90).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.