Сельта и Жирона сыграли в результативную ничью

Чемпионат Испании. 7-й тур
«Сельта» – «Жирона» – 3:3
Голы: 1:0 – 8 Систо, 1:1 – 10 Порту, 1:2 – 14 Стуани, 2:2 – 16 Макси Гомес, 3:2 – 76 Васс, 3:3 – 86 Хуанпе.
«Сельта» – Бланко, Фонтас (Ронкалья, 58), Кастро, Мальо (Кабраль, 65), Гомес, Васс, Лоботка, Хосабед, Систо (Мор, 73), Аспас, Макси Гомес.
«Жирона» – Ирайсос, Алькала, Хуанпе, Мохика, Эспиноса, Порту, Понс, Гарсия (Олунга, 75), Алейш Гарсия (Дуглас Луис, 83), Маффео, Стуани (Кайоде, 68).
Предупреждения: Эспиноса (21), Макси Гомес (42), Стуани (44), Хуанпе (53), Алькала (90), Понс (90).
Источник — Sport.ua
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