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Шевченко сыграл в матче звезд в Тбилиси и отличился забитым голом

В поединке, организованном Кахой Каладзе, приняли участие известные в прошлом футболисты

  • 29.09.2017 23:51
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Getty Images. Андрей Шевченко
© Getty Images. Андрей Шевченко

В пятницу, 29 сентября, в Тбилиси состоялся благотворительный матч, организатором которого стал бывший защитник «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе.

В поединке сыграл главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, которому сегодня исполнился 41 год.

Участниками матча стали такие известные в прошлом футболисты, как Дида, Паоло Мальдини, Ривалдо, Кафу, Франческо Тотти, Эрнан Креспо, Звонимир Бобан, Сержиньо, Алессандро Костакурта, Хавьер Дзанетти и другие.

Шевченко забил один гол, но его команда проиграла со счетом 5:6.

Все средства, вырученные от продажи билетов на этот матч, пойдут на восстановление боржомских лесов, пострадавших этим летом от сильных пожаров.

Источник — Sport.ua

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