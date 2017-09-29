Шевченко сыграл в матче звезд в Тбилиси и отличился забитым голом

В пятницу, 29 сентября, в Тбилиси состоялся благотворительный матч, организатором которого стал бывший защитник «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе.
В поединке сыграл главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, которому сегодня исполнился 41 год.
Участниками матча стали такие известные в прошлом футболисты, как Дида, Паоло Мальдини, Ривалдо, Кафу, Франческо Тотти, Эрнан Креспо, Звонимир Бобан, Сержиньо, Алессандро Костакурта, Хавьер Дзанетти и другие.
Шевченко забил один гол, но его команда проиграла со счетом 5:6.
Все средства, вырученные от продажи билетов на этот матч, пойдут на восстановление боржомских лесов, пострадавших этим летом от сильных пожаров.
Источник — Sport.ua
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