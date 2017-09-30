Противостояние Конте и Гвардиолы, встреча Бенитеса с Ливерпулем

Каким предстанет «Хаддерсфилд» против топ соперника?

Одна из самых ярких неожиданностей на старте сезона это «Хаддерсфилд Таун». Скромный новичок отнюдь не затерялся в стартовых турах, а начал достаточно уверенно, опять же, как для новичка. Всего одно поражение в шести поединках, при этом пропустили «терьеры» всего три гола.

Я бы акцентировал внимание, прежде всего, на хороших командных действиях в обороне подопечных Давида Вагнера. Оборона – это сильная сторона «Хаддерсфилда», но опасна команда американского специалиста и на контратаках, при активном участии французского форварда Стива Мунье, забившего два гола в четырех матчах. Правда, ближайшую игру против «Тоттенхэма» француз пропустит из-за травмы.

Но на что будет способен «Хаддерсфилд Таун», когда встретится с первым серьезным соперником? Насколько будет конкурентноспособна команда Вагнера и сможет ли она побороться за очки? Вот эти вопросы больше всего и интересуют в преддверии поединка «терьеров» с «Тоттенхэмом» на «Джон Смитс».

Говоря о текущем состоянии «Тоттенхэма», отмечу, что лондонская команда постепенно улучшает свою игру и выходит на оптимальный уровень. Это показали последние матчи, в том числе против АПОЭЛа в Лиге чемпионов. Особенно грозно выглядит Харри Кейн, набравший фантастическую форму. Лучший бомбардир двух последних сезонов в АПЛ забил девять голов в последних пяти поединках во всех турнирах.

Интересные факты:

- «Хаддерсфилд Таун» проиграл только два из 17 домашних матчей против «Тоттенхэма».

- Последняя встреча лиги между этими двумя командами завершилась 1-1 в первом дивизионе в марте 1972 года на «Лидс-Роуд».

- Аарон Мой создал 14 голевых моментов в этом сезоне АПЛ; вдвое больше, чем любой из его товарищей по команде.

- «Хаддерсфилд» может стать 26-м противником, с которым Харри Кейн сталкивался в Премьер-лиге - он забил 24-м командам из предыдущих 25, не забив лишь в двух встречах против «Кардифф Сити».

«Хаддерсфилд Таун» - «Тоттенхэм»

30 сентября, 14:30. Хаддерсфилд, «Джон Смитс»

Арбитр: Нил Суорбрик

Котировки БК «Олимп»

П1 - 8.25 Х - 4.78 П2 - 1.41

Ориентировочные составы:

«Хаддерсфилд Таун»: Лессль – Т. Смит, Шиндлер, Йоргенсен, Леве – Биллинг, Муй – Качунга, Сабири, Инс – Депуатр

«Тоттенхэм»: Льорис – Альдервейрельд, Санчес, Вертонген – Триппьер, Дайер, Сиссоко, Дэвис – Эриксен, Алли, Кейн

Не сыграют: Станкович, Уильямс, Палмер, Кванер, Мунье (все травмированы) – Ламела, Роуз, Ваньяма, Дембеле (все травмированы), Орье (дисквалификация)

Остановит ли Конте Гвардиолу?

Вот мы и дождались первого топ-матча в сезоне среди главных претендентов на чемпионство в АПЛ «Челси» - «Ман Сити». Разумеется, в турнирном плане этот поединок ничего глобального не решит, но зато покажет, в каком направлении и с чьим преимуществом будет развиваться чемпионская гонка.

На сегодняшний день игра команды Антонио Конте находится на хорошем уровне. «Челси» не лучшим образом начал сезон, сенсационно уступив в родных стенах «Бернли», но затем лондонская команда с каждым матчем стремительно прибавляла. Да не совсем удалась игра с «Арсеналом», но в целом прогресс «синих» виден невооруженным глазом и яркой иллюстрацией этому является победа над мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов. Успех на «Ванда Метрополитано» показал, что текущая игра «Челси» позволяет команде побеждать лучших команд Европы.

Куда более сильное впечатление оставляет нынешняя готовность «Ман Сити». Впечатляет не шикарная статистика, а игра. «Горожане», показывающие лучший футбол в Англии, и вправду очень мощно выглядят, причем не только сильна атака у команды Хосепа Гвардиолы, но и оборона тоже хороша. Как нельзя лучше об этом свидетельствует тот факт, что манчестерская команда в последних трех матчах Премьер-лиги и двух поединках Лиги чемпионов сохранила свои ворота в неприкосновенности.

Впрочем, очень важно учесть один момент. С топ соперниками «Ман Сити» провел лишь одну игру против «Ливерпуля». Результат той встречи настолько убедительным в пользу «горожан» стал во многом благодаря раннему удалению Садио Мане. Неизвестно как бы сложился матч, играй бы команды в равных составах. Поэтому накануне сложнейшего выезда на «Стэмфорд Бридж» я бы с некой опаской говорил о каком-либо преимуществе команды Хосепа Гвардиолы над подопечными Антонио Конте. Ведь это будет первый топ соперник для «Сити» в этом сезоне, да еще игра будет проведена на выезде. К тому же грядущую встречу пропустит лучший бомбардир клуба Серхио Агуэро, недавно сломавший ребро в ДТП.

Учитывая последние результаты очных поединков между «Челси» и «Ман Сити», шансы на успех у обеих команд примерно равные. Но все же небольшое преимущество отдам лондонской команде, только потому, что она будет играть дома.

Интересные факты:

- «Челси» проиграл только один из своих последних 7 матчей в Премьер-лиге против «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж». «Синие» являются единственной командой, которая дважды обыграла Пепа Гвардиолу, возглавляющего «Сити», в АПЛ.

- Только «Ньюкасл» (22 мяча в 1994/95) и «Манчестер Юнайтед» (22 гола в 2011/12) на данном отрезке сезона Премьер-лиги забили больше голов, нежели «Ман Сити» (21 гол).

- Только Робин ван Перси (6) забил больше мячей на «Стэмфорд Бридж» в качестве гостевого игрока, чем Серхио Агуэро (5).

- Альваро Мората забил шесть мячей в своих первых шести поединках. Самый результативный бомбардир в первых семи матчах в качестве игрока Премьер-лиги - Мик Куинн (10), а затем Диего Коста (9).

«Челси» - «Манчестер Сити»

30 сентября, 19:30. Лондон, «Стэмфорд Бридж»

Арбитр: Мартин Аткинсон

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.53 Х - 3.45 П2 - 2.82

Ориентировочные составы:

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл – Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо – Педро, Азар, Мората

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Данило – Де Брюйне, Фернандиньо, Сильва – Стерлинг, Сане, Жезус

Не сыграют: Дринкуотер (травма), Луис (дисквалификация) – Агуэро, Менди (оба травмированы)

Продлит ли Бенитес беспроигрышную серию против «Ливерпуля»?

Начав сезон с двух поражений, казалось, «Ньюкасл» застрянет где-то внизу турнирной таблицы, но затем команда Рафаэля Бенитеса выдала трехматчевый победный отрезок и значительно улучшила свои позиции. И даже, несмотря на поражение в последнем туре от «Брайтона», позиции «сорок» в таблице, по-прежнему, твердые. Тем не менее, сложно оценить реальный уровень команды, поскольку с действительно сильными оппонентами «Ньюкасл» в этом сезоне еще не встречался.

«Ливерпуль» станет первым серьезным соперником для подопечных Рафаэля Бенитеса, для которого эта игра не будет рядовой хоты бы потому, что испанец в свое время возглавлял «красных». Этот матч и покажет, насколько силен и силен ли вообще «Ньюкасл». Непростым будет поединок и для команды Юргена Клоппа. «Ливерпуль» продолжает штормовать, после сложнейшей победы над «Лестером» мерсисайдцы не смогли одолеть в Москве «Спартак» в рамках Лиги чемпионов.

Такой нестабильный «Ливерпуль» способен как порадовать, так и разочаровать. А потому от «красных», в состав которых возвращается, отбывший дисквалификацию Садио Мане можно ожидать все что угодно. Но в любом случае борьба на «Сент-Джеймс Парк» будет ожесточенной, и тот, кто лучше подойдет к матчу, тот и выиграет.

Интересные факты:

- «Ньюкасл» выиграл четыре и проиграл один из последних шести домашних матчей против «Ливерпуля».

- Даниэль Старридж забил во всех четырех встречах на «Сент-Джеймс Парке».

- Рафаэль Бенитес непобедим во всех четырех матчах в качестве главного тренера против «Ливерпуля».

- Если Мохамед Салах забьет, он станет первым игроком «Ливерпуля», забившим в пяти из своих первых семи поединках лиги.

«Ньюкасл» - «Ливерпуль»

1 октября, 18:30. Ньюкасл-апон-Тайн, «Сент-Джеймс Парк»

Арбитр: Крэг Поусон

Котировки БК «Олимп»

П1 - 4.9 Х - 4.05 П2 - 1.7

Ориентировочные составы:

«Ньюкасл»: Эллиот – Йедлин, Ласселлс, Кларк, Мбемба – Хейден, Мерино – Ритчи, А. Перес, Атсу – Хоселу

«Ливерпуль»: Миньоле – Гомес, Матип, Клаван, Робертсон – Джан, Хендерсон, Коутиньо – Салах, Мане, Фирмино

Не сыграют: Дамметт, Айдара (оба травмированы) – Лаллана, Клайн, Богдан (все травмированы)

Другие матчи 7-го тура:

Суббота:

«Сток Сити» - «Саутгемптон» (17:00)

«Борнмут» - «Лестер Сити» (17:00)

«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» (17:00)

«Вест Хэм» - «Суонси» (17:00)

«Вест Бромвич» - «Уотфорд» (17:00)

Воскресенье:

«Арсенал» - «Брайтон энд Хоув Альбион» (14:00)

«Эвертон» - «Бернли» (16:15)