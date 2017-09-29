КЛОПП: «Если Анчеллотти захочет, то найдет себе фантастический клуб»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отставку итальянского специалиста Карло Анчелотти с поста главного тренера мюнхенской «Баварии».

«Карло – очень опытный тренер. Я уверен, что он не потерял свои футбольные знания за одну ночь. Иногда, однако, две стороны не подходят друг другу.



Если «Бавария» считает, что их ждет лучшее будущее с другим тренером, то я их поздравляю. Если Карло захочет продолжить, он найдет фантастический клуб и покажет, какой он тренер.

Но в данный момент в мире есть проблемы поважнее, чем увольнении Карло Анчелотти из «Баварии», – сказал Клопп.