Пока что испанская Барселона, тренерский дебют и реванш Реала

Hola, amigos!

Футбольные перипетии не дают болельщикам ни дня отдыха – не успели закончиться еврокубковые матчи, как уже стартуют игры внутренних лиг. Среди них – конечно же, испанская Примера, где в седьмом туре нас ждут непредсказуемые результаты, яркие матчи и для «пикантности» в это блюдо каталонцы добавили далекое от футбола событие, которое обсуждает весь спортивный мир… Но обо всем по порядку.

«Севилья» - «Малага»

В минувшем туре «Севилья» впервые в этом сезоне Примеры проиграла; в свою очередь, «Малага» в рамках шестого тура в первый раз заработала очки (боевая ничья с «Атлетиком» 3:3) в, ужасно для «анчоусов» начавшимся, сезоне.

Команда Хосе Мигеля Гонсалеса пока что полностью проваливает сезон – за шесть туров добыв только один зачетный пункт. Хуже дела обстоят только у «Алавеса» -- в графе Зачетные пункты у баскского клуба красуется « ноль ».

Куда успешнее дела идут у «Севильи». Андалусийцы, несмотря на поражение в прошлом туре, занимают достаточно высокое место в турнирной таблице. На неделе «нервионес» не испытали никаких сложностей в игре с «Марибором» и видятся фаворитами в матче против «Малаги».

В пользу «Севильи» говорит и отсутствие травмированных игроков, в то время, как «Малаге» придется справляться без дисквалифицированных Ресио и Кузмановича. Помимо этого, еще ряд игроков не до конца залечили свои травмы и их участие в матче субботы под вопросом.

«Севилья» выглядит фаворитом в этом матче, но и «Малага» может сотворить чудо. Ведь к седьмому туру пора бы и победить. Удастся ли это «анчоусам» или малажане опять будут больше похожи на консервы, чем «анчоусы» - узнаем в субботу, в 17:15.

«Леганес» - «Атлетико» Мадрид

Несмотря на не самую яркую вывеску, противостояние мадридских «Леганеса» и «Атлетико» обещает быть интересным. «Леганес» в этом сезоне играет достаточно здорово, после шести туров занимая седьмое место (а это, на минуточку, соседство с мадридским «Реалом»). К тому же, «Леганес» играет дома.

Хозяевам придется обойтись без помощи Омара Рамоса и Серантеса. Симеоне же точно не сможет рассчитывать на Филипе.

По силам ли «Леганесу» «Атлетико» узнаем уже в субботу, в 21:45.

«Барселона» - «Лас Пальмас»

Те, кто полагает, что футбол – вне политики, не разбираются ни в футболе, ни в политике. К чему мы вообще вспомнили об этом? В воскресенье в Барселоне состоится очередной референдум. Каталонцы будут голосовать за или против отделения от Испании. На референдум обязательно придет пара каталонских игроков «Барсы», среди которых, в первых рядах, будет Жерар Пике. Об этом он уже, конечно, написал в Твиттере. Если бы Жерар не был футболистом, быть ему либо выдающимся политиком, либо гениальным SMM-щиком.

Но вернемся к футболу. Чем чревато отделение Каталонии от Испании? Ла Лига потеряет каталонские команды, среди которых главной утратой будет «Барселона»? Возможно. «Барса», как пишут мировые медиа, заиграет в Англии? Может быть. И вроде бы ведущие газеты и каналы твердят о серьезности намерений, как каталонцев (отделиться от Испании), так и «Барсы» (покинуть Ла Лигу)… но концентрация бреда в этих теориях зашкаливает. Или, если быть политически корректным, скажем, что-то в стиле – время покажет.

Главное, чтобы политические перипетии не помешали футбольному празднику на поле «Камп Ноу». Как можно догадаться, мадридская власть не пришла в дикий восторг от идеи проведения референдума. Так что в Барселону (совсем не Саграду Фамилиа сфотографировать и паэльи съесть) приезжает огромное количество полиции, что достигнет своего апогея в воскресенье, когда и состоится референдум. Само наличие в городе полиции едва ли можно рассматривать, как минус, но нетрудно догадаться, насколько напряженной будет атмосфера в Барселоне. Однако сегодня полиция на специальном совещание пообещала гарантировать безопасность всем и каждому, бороться с провокациями и делать все, чтобы политика была вне футбола. Одним словом, матч не перенесут (интенции такие были).

Пока что еще испанской «Барселоне» предстоит играть без Дембеле и Рафиньи. Каталонцы после шести туров уверенно занимают первое место, с максимально возможным количеством очков – 18. Гораздо хуже идут дела у «Лас Пальмаса». Островитяне набрали только шесть очков за шесть туров, так что разместились во второй половине турнирной таблицы. К тому же, в игре против «Барселоны», «Лас Пальмасу» придется обходиться без Сампера, Кастельяно, Халиловича и Витоло.

Также «Лас Пальмас» сыграет свой первый матч без Маноло Маркеса. Своего тренера. Теперь уже с приставкой «экс». После поражения от «Леганеса» Маноло подал в отставку, а на его место пришел Пако Айестаран, не так давно – наставник «Валенсии».

Посему очень жаль, что именно этот матч совпал с проведением референдума, из-за чего разговоры о футболе ушли на второй план. Предлагаем не поддаваться этой тенденции и насладиться футбольным праздником в воскресенье, в 17:15.

«Реал» Мадрид – «Эспаньол»

Открывая турнирную таблицу Примеры, «Реал» Мадрид находишь не сразу. Мадридцы обосновались на шестом месте, пропустив вперед даже «Бетис». Напрашивается разговор о кризисе «сливочных», но на неделе подопечные Зидана уничтожили «Боруссию Д», настреляв в ворота немецкой команды три мяча. Да, у «Реала» не все гладко. Но без трагедии.

Мадридцы должны, как можно быстрее начать выигрывать, уверенно выигрывать, матчи Примеры. В этом свете, поединок против каталонского «Эспаньола» выглядит очень даже хорошей для этого возможностью.

Каталонцы проводят свой рядовой сезон, пока не решая никаких турнирных задач – зона еврокубков и вылета одинаково далеки от середняка Ла Лиги.

Зидану нужно будет разобраться лишь с отсутствием на поле травмированных Бензема, Ковачича, Марсело, Эрнандеса. В «Эспаньоле», кстати, точно не сыграет лишь Адриан Лопес.

Заключительный матч тура состоится в воскресенье, в 21:45.

Фото: lfp.es, udlaspalmas.es/