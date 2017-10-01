Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
7-й тур
Валенсия
:
Атлетик
01.10.2017 19:30   ТВ-трансляция: 

Пока что испанская Барселона, тренерский дебют и реванш Реала

Sport.ua анонсирует скандальный и яркий тур испанской Примеры

  • 29.09.2017 22:30
  • 710 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Пока что испанская Барселона, тренерский дебют и реванш Реала

Hola, amigos!

Футбольные перипетии не дают болельщикам ни дня отдыха – не успели закончиться еврокубковые матчи, как уже стартуют игры внутренних лиг. Среди них – конечно же, испанская Примера, где в седьмом туре нас ждут непредсказуемые   результаты, яркие матчи и для «пикантности» в это блюдо каталонцы добавили далекое от футбола событие, которое обсуждает весь спортивный мир… Но обо всем по порядку.

«Севилья» - «Малага»

В минувшем туре «Севилья» впервые в этом сезоне Примеры проиграла; в свою очередь, «Малага» в рамках шестого тура в первый раз заработала очки (боевая ничья с «Атлетиком» 3:3) в, ужасно для «анчоусов» начавшимся, сезоне.  

Команда Хосе Мигеля Гонсалеса пока что полностью проваливает сезон – за шесть туров добыв только один зачетный пункт. Хуже дела обстоят только у «Алавеса» -- в графе Зачетные пункты у баскского клуба красуется «ноль».

Куда успешнее дела идут у «Севильи». Андалусийцы, несмотря на поражение в прошлом туре, занимают достаточно высокое место в турнирной таблице. На неделе «нервионес» не испытали никаких сложностей в игре с «Марибором» и видятся фаворитами в матче против «Малаги».

В пользу «Севильи» говорит и отсутствие травмированных игроков, в то время,  как «Малаге» придется справляться без дисквалифицированных Ресио и Кузмановича. Помимо этого, еще ряд игроков не до конца залечили свои травмы и их участие в матче субботы под вопросом.

 «Севилья» выглядит фаворитом в этом матче, но и «Малага» может сотворить чудо. Ведь к седьмому туру пора бы и победить. Удастся ли это «анчоусам» или малажане опять будут больше похожи на консервы, чем «анчоусы» - узнаем в субботу, в 17:15.

«Леганес» - «Атлетико» Мадрид

Несмотря на не самую яркую вывеску, противостояние мадридских «Леганеса» и «Атлетико» обещает быть интересным. «Леганес» в этом сезоне  играет достаточно здорово, после шести туров занимая  седьмое место (а это, на минуточку, соседство с мадридским «Реалом»). К тому же, «Леганес» играет дома.

Хозяевам придется обойтись без помощи Омара Рамоса и Серантеса. Симеоне же точно не сможет рассчитывать на Филипе.

По силам ли «Леганесу» «Атлетико» узнаем уже в субботу, в 21:45.

«Барселона» - «Лас Пальмас»

Те, кто полагает, что футбол – вне политики, не разбираются ни в футболе, ни в политике. К чему мы вообще вспомнили об этом? В воскресенье в Барселоне состоится очередной референдум. Каталонцы будут голосовать за или против отделения от Испании.  На референдум обязательно придет пара каталонских игроков «Барсы», среди которых, в первых рядах, будет Жерар Пике. Об этом он уже, конечно, написал  в Твиттере. Если бы Жерар не был футболистом, быть ему либо выдающимся политиком, либо гениальным SMM-щиком.

Но вернемся к футболу. Чем чревато отделение Каталонии от Испании? Ла Лига потеряет каталонские команды, среди которых главной утратой будет «Барселона»? Возможно. «Барса», как пишут мировые медиа, заиграет в Англии? Может быть. И вроде бы ведущие газеты и каналы твердят о серьезности намерений, как каталонцев (отделиться от Испании), так и «Барсы» (покинуть Ла Лигу)… но концентрация бреда в этих теориях зашкаливает. Или, если быть политически корректным, скажем, что-то в стиле – время покажет.

Главное, чтобы политические перипетии не помешали футбольному празднику на поле «Камп Ноу». Как можно догадаться, мадридская власть не пришла в дикий восторг от идеи проведения референдума. Так что в Барселону (совсем не Саграду Фамилиа сфотографировать и паэльи съесть) приезжает огромное количество полиции, что достигнет своего апогея в воскресенье, когда и состоится референдум.  Само наличие в городе полиции едва ли можно рассматривать, как минус, но нетрудно догадаться, насколько напряженной будет атмосфера в Барселоне. Однако сегодня полиция на специальном совещание пообещала гарантировать безопасность всем и каждому, бороться с провокациями и делать все, чтобы политика была вне футбола. Одним словом, матч не перенесут (интенции такие были).

Пока что еще испанской «Барселоне» предстоит играть без Дембеле и Рафиньи. Каталонцы после шести туров уверенно занимают первое место, с максимально возможным количеством очков – 18. Гораздо хуже идут дела у «Лас Пальмаса». Островитяне набрали только шесть очков за шесть туров, так что разместились во второй половине турнирной таблицы. К тому же, в игре против «Барселоны», «Лас Пальмасу» придется обходиться без Сампера, Кастельяно, Халиловича и Витоло.

Также «Лас Пальмас» сыграет свой первый матч без Маноло Маркеса. Своего тренера. Теперь уже с приставкой «экс». После поражения от «Леганеса» Маноло подал в отставку, а на его место пришел Пако Айестаран, не так давно – наставник «Валенсии».

Посему очень жаль, что именно этот матч совпал с проведением референдума, из-за чего разговоры о футболе ушли на второй план. Предлагаем не поддаваться этой тенденции и насладиться футбольным праздником в воскресенье, в 17:15.

«Реал» Мадрид – «Эспаньол»

Открывая турнирную таблицу Примеры, «Реал» Мадрид находишь не сразу. Мадридцы обосновались на шестом месте, пропустив вперед даже «Бетис». Напрашивается разговор о кризисе «сливочных», но на неделе подопечные Зидана уничтожили «Боруссию Д», настреляв в ворота немецкой команды три мяча. Да, у «Реала» не все гладко. Но без трагедии.

Мадридцы должны, как можно быстрее начать выигрывать, уверенно выигрывать, матчи Примеры. В этом свете, поединок против каталонского «Эспаньола» выглядит очень даже хорошей для этого возможностью.

Каталонцы проводят свой рядовой сезон, пока не решая никаких турнирных задач – зона еврокубков и вылета одинаково далеки от середняка Ла Лиги.

Зидану нужно будет разобраться лишь с  отсутствием на поле травмированных Бензема, Ковачича, Марсело, Эрнандеса. В «Эспаньоле», кстати, точно не сыграет лишь Адриан Лопес.

Заключительный матч тура состоится в воскресенье, в 21:45.

Фото: lfp.es, udlaspalmas.es/

Автор — Яна Кустол, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.