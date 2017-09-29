Каталонские клубы могут сыграть в Италии, Франции или Англии

Министр спорта Каталонии Жерар Фигуерас считает, что местные клубы смогут выступать в других чемпионатах после того, как регион получит независимость от Испании.

«В случае независимости от Испании каталонские клубы – «Барселона», «Жирона» и «Эспаньол» – смогут выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление. Это может быть Франция, Италия или АПЛ.

В Испании есть клубы из других стран, который играют в местных чемпионатах. Например, команды из Андорры в футболе и баскетболе.

«Монако» играет в лиге 1, валлийские клубы выступают в АПЛ. Не думаю, что УЕФА будет этому противиться», – сказал Фигуерас.

Отметим, что к числу каталонских клубов относятся «Барселона», «Жирона» и «Эспаньол».