Шальке разошелся миром с Байером, Коноплянка отыграл почти весь матч

В поединке седьмого тура Бундеслиги «Шальке» на своем поле сыграл вничью с «Байером» со счетом 1:1. Интересно, что три предыдущие встречи на своем поле гельзенкирхенцы леверкузенцам проигрывали.
В стартовом составе гельзенхирхенцев вышел Евгений Коноплянка, которому сегодня исполнилось 28 лет. Украинец был активен на своем фланге и не раз пытался обострить игру. На 84-й минуте матча Коноплянка был заменен.
Счет был открыт после великолепного удара со штрафного в исполнении Леона Горетцки. Леверкузенцы до перерыва могли отыграться, но уверенно в воротах «Шальке» действовал Ральф Фарманн. Во втором тайме команды нечасто создавали опасные моменты, но один из них стал результативным. Леон Бэйли из правого угла штрафной «Шальке» не без помощи рикошета отправил мяч в ворота.
Бундеслига. 7-й тур.
«Шальке» (Гельзенкирхен) - «Байер» (Леверкузен) - 1:1 (1:0)
Леон Горетцка, 34 - Леон Бэйли, 61
«Шальке»: Ральф Фарманн, Бастиан Ощипка, Матия Настасич, Налдо, Тило Керер, Амин Харит, Даниэль Калиджиури, Леон Горетцка, Вестон МакКенни (Макс Майер, 91), Брель Эмболо (Гвидо Бургшталлер, 54), Евгений Коноплянка (Франко Ди Санто, 84)
«Байер»: Бернд Лено, Венделл, Джонатан Тах, Панайотис Рецос, Юлиан Брандт (Доминик Кор, 82), Чарлес Арангис (Каи Хавертц, 46), Ларс Бендер, Свен Бендер, Кевин Фолланд, Карим Беллараби (Леон Бэйли, 46), Лукас Аларио
Бастиан Ощипка, 74. Матия Настасич, 86. - Лукас Аларио, 68. Венделл, 77. Каи Хавертц, 79.
Арбитр: Гвидо Винкманн
Удары (в створ): 11 (4) - 7 (5)
Угловые: 7 - 4
Оффсайды: 0 - 2
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия)
ШАЛЬКЕ - БАЙЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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