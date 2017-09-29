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Коноплянка выйдет в старте на матч против Байера

Владлен Юрченко остался вне заявки

  • 29.09.2017 21:06
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Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка

Украинский вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка выйдет в старте на матч седьмого тура Бундеслиги против «Байера».

К сожалению, хавбек леверкузенского клуба Владлен Юрченко не попал в заявку на матч.

Начало встречи – в 21.30.

Источник — Sport.ua

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