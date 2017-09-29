Коноплянка выйдет в старте на матч против Байера

Украинский вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка выйдет в старте на матч седьмого тура Бундеслиги против «Байера».
К сожалению, хавбек леверкузенского клуба Владлен Юрченко не попал в заявку на матч.
Начало встречи – в 21.30.
Das ist unsere Start-1⃣1⃣ gegen @bayer04fussball❗️— FC Schalke 04 (@s04) 29 вересня 2017 р.
SCHAAAAAAAAAAAALKE! #S04B04 pic.twitter.com/Hn6QuOjQir
Источник — Sport.ua
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