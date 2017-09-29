Коноплянка выйдет в старте на матч против Байера

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Жеребьевка ЧЕ-2018: соперники сборной Украины – Португалия и Румыния 22:16 — kurage Для sokil_km Да у вас просто мания величия . С кем ваша команда играла, чтобы делать такие гром...

Шальке - Байер 22:00 — aleks.rom.ry ща конопля покаже клас 21:50 — jetcrow Что-то Шальке совсем не бежит, поди Жека задумал сменить тренера. 21:49 — pulse240 А он вообще играл в этом сезоне? 21:48 — pulse240 Владение мячом - 71-29% в пользу Байера. Лол, вроде не с Барсой Шальке играет