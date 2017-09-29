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Евротур: семь матчей уик-энда, которые нельзя пропустить

«Челси» - «Манчестер Сити», «Милан» - «Рома» и другие важные поединки выходных

  • 29.09.2017 20:59
  • 853 просмотров
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chelseafc.com
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Sport.ua продолжает рубрику «Евротур», в которой каждую неделю рассказывает о наиболее интересных поединках уик-энда в европейских чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию очередной материал.

Германия. 7-й тур

«Шальке» - «Байер»
29 сентября, 21:30. «Фельтинс-Арена»
Арбитр: Гвидо Винкманн

Ориентировочные составы:

«Шальке»: Ферман – Керер, Налдо, Настасич – Калиджури, Горецка, Маккенни, Очипка – Коноплянка, Арит – Бургшталлер

«Байер»: Лено – Рецос, Та, Бендер, Венделл – Брандт, Кор, Арангис, Бэйли – Аларио, Фолланд

Не сыграют: Коке, Инсуа (оба травмированы)  

Поединок с самой громкой вывеской в 7-м туре Бундеслиги состоится в Гельзенкирхене, где местный «Шальке» впервые за последние четыре года попробует обыграть леверкузенский «Байер».

Команда Доменико Тедеско после неплохого старта сезона проиграла в последних двух матчах. Ни против «Баварии», ни против «Хоффенхайма» «горняки» не смогли зацепиться за очки, пропустив в общей сложности, пять голов и, не забив ни одного. Правда, встреча с командой из Зинсхайма получилась несколько конкурентноспособнее, однако «Шальке» своими голевыми возможностями не воспользовался и в итоге остался ни с чем.

Кто может занести себе этот поединок в актив, несмотря на поражение, так это Евгений Коноплянка. Украинец выдал отличную игру (первую за последнее время), много обострял и упустил парочку хороших моментов, чтобы отличиться голом. Но самое главное, что Коноплянка своими активными действиями вел партнеров, у большинства из которых не пошла игра, за собой. Это важно в контексте доверия Тедеско к украинскому вингеру.

Не совсем успешно складывается начало сезона для «Байера». «Фармацевты» под руководством Хейко Херрлиха, возглавившего леверкузенскую команду в июне, стартовали в Бундеслиге с двух поражений в трех поединках. Но затем «Байер» улучшил игру и добыл две разгромные победы в трех последующих матчах. Команда Херрлиха крупно одолела «Фрайбург» и «Гамбург» на «Бай Арене». Вообще же дома «фармацевты» пока выглядят значительно сильнее, нежели на выезде, где они уступили во всех трех поединках.

Статистика встреч: «Шальке» - «Байер»: 54 матча, +15 =17 -22. Баланс мячей: 73-79.

Интересные факты:

- Последние 5 из 6 очных матчей остались за «Байером» (5 побед и 1 ничья).      

- «Байер» выиграл последние 3 выездных матча против «Шальке» во всех турнирах.

- «Шальке» в последний раз обыгрывал «Байер» на «Фельтинс-Арене» 31 августа 2013 года, проиграв в последних трех домашних матчах.     

- «Фармацевты» пропустили минимум 2 гола за игру в последних 4-х поединках Бундеслиги.

 

Франция. 8-й тур   

ПСЖ – «Бордо»
30 сентября, 18:00. «Парк де Пренс»
Арбитр: Франсуа Летексье

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Ареоля – Менье, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче – Ди Мария, Верратти, Рабио – Мбаппе, Неймар, Кавани

«Бордо»: Костиль – Сабали, Тулалан, Йованович, Пейенар – Лерагер, Отавио, Санкаре – Малком, Камано, Де Превиль   

Не сыграют: Пасторе (травма) – Гаич (травма)  

С приходом Неймара и Килиана Мбаппе ПСЖ набрал великолепный ход и команду Унаи Эмери долгое время никто не мог остановить. До тех пор пока «красно-синие» не отправились в Монпелье на поединок 7-го тура Лиги 1. Собственно говоря, именно подопечные Мишеля Тер-Закаряна первыми в сезоне отобрали очки у главного претендента на чемпионство во Франции. «Монпелье» засушил парижан, мало что, позволив их грозной атаке создать. Тем не менее, уже в поединке Лиги чемпионов с «Баварией» ПСЖ показал свой высокий уровень, разгромив немецкого гранда. К слову, на следующий день после этого матча главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти был уволен.    

Легкой жизни ПСЖ точно не стоит ждать в предстоящей встрече с «Бордо». «Жирондинцы» оставляют неплохое впечатление на старте сезона, не уступив ни в одном из семи предыдущих поединков. Команда Жослена Гурвеннека, занимающая высокое третье место, достаточно организованно действует в обороне. Пропустив пять мячей в трех стартовых матчах, «Бордо» в последующих четырех встречах пропустил всего два гола, что говорит об улучшении командной игры в обороне.

Стоит опасаться парижанам и атаки «жирондинцев», которая по результативности (13 голов) – четвертая в Лиге 1. Особенно хороши Малком и Франсуа Камано. Бразилец ведет игру команды в атаке, отдав четыре голевые передачи и забив три гола в семи матчах чемпионата. Важное место в тактических построениях Гурвеннека занимает и гвинеец. Камано также отлично видит поле, сделав те же четыре ассиста и забив два мяча в семи поединках.

Статистика встреч: ПСЖ – «Бордо»: 88 матчей, +30 =22 -36. Баланс мячей: 101-114.

Интересные факты:

- ПСЖ непобедим в последних 27 домашних матчах Лиги 1.

- Только ПСЖ (21), «Монако» (21) и «Лион» (14) забили больше чем «Бордо» (13) в 7 поединках.    

- Парижане выиграли 5 из последних 6 домашних матчей против «Бордо» во всех турнирах.

- «Жирондинцы» не побеждают ПСЖ в Париже с 2012 года. 

   

«Ницца» - «Марсель»          
1 октября, 22:00. «Альянц Ривьера»
Арбитр: Бенуа Бастьен

Ориентировочные составы:

«Ницца»: Кардиналь – Суке, Данте, Ле Маршан, Сарр – Сен-Максимен, Козьелло, Сери, Лис-Мелу – Плеа, Балотелли  

«Марсель»: Манданда – Сакаи, Рами, Роланду, Амави – Замбо-Ангисса, Густаво – Товен, Пайе, Окампос, Н’Джие

Не сыграют: Сиприен, Ле Биан, М. Сантос (все травмированы), Жалле (дисквалификация)  

Еще один интересный матч 8-го тура Лиги 1 пройдет на «Альянц Ривьере», где сразятся «Ницца» и «Марсель». После отвратительного начала сезона постепенно приходит в себя команда Люсьена Фавра. «Ницца» довела беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти поединков. Особенно впечатлила разгромная победа «орлят» над «Монако». Этот успех и дал толчок «Ницце» в дальнейших положительных результатах.

Сейчас состояние подопечных Фавра намного лучше, чем на старте сезона и видно, что команда готова показывать качественную игру и улучшать турнирное положение. В хорошей форме находится и лидер «орлят» Марио Балотелли. Об этом красноречиво говорят цифры. Итальянский форвард забил пять голов в последних четырех поединках во всех турнирах.

Неплохо в целом обстоят дела и у «Марселя». Команда Руди Гарсии идет на пятом месте, с хорошими перспективами на первую тройку. Правда, вполне могла находиться и выше, если бы не было проблем со стабильностью. Если крупное фиаско в выездном поединке с «Монако» еще как-то можно понять, то поражение от «Ренна» в родных стенах просто недопустимо для команды, которая ведет борьбу за пьедестал почета. Впрочем, последние два матча «провансальцы» выиграли уверенно, что дает повод болельщикам клуба верить в то, что их любимая команда находится на правильном пути.

Статистика встреч: «Ницца» - «Марсель»: 96 матчей, +25 =22 -49. Баланс мячей: 106-159.

Интересные факты:

- «Ницца» непобедима в 26 из их последних 28 домашних матчей Лиги 1.

- В прошлом сезоне обе команды обменялись победами. «Ницца» выиграла дома 3:2, также выиграл в родных стенах и «Марсель» 2:1.   

- «Орлята» забили минимум 2 гола за игру в 8 из последних 10 домашних поединков Лиги 1.

- «Провансальцы» в последний раз побеждали в Ницце 31 марта 2013 года.    

 

Англия. 7-й тур

«Челси» - «Манчестер Сити»
30 сентября, 19:30. «Стэмфорд Бридж»
Арбитр: Мартин Аткинсон

Ориентировочные составы:

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл – Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо – Педро, Азар, Мората

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Данило – Де Брюйне, Фернандиньо, Сильва – Стерлинг, Сане, Жезус

Не сыграют: Дринкуотер (травма), Луис (дисквалификация) – Агуэро, Менди (оба травмированы)  

Вот мы и дождались первого топ матча в сезоне среди главных претендентов на чемпионство в АПЛ «Челси» - «Ман Сити». Разумеется, в турнирном плане этот поединок ничего глобального не решит, но зато покажет, в каком направлении и с чьим преимуществом будет развиваться чемпионская гонка.

На сегодняшний день игра команды Антонио Конте находится на хорошем уровне. «Челси» не лучшим образом начал сезон, сенсационно уступив в родных стенах «Бернли», но затем лондонская команда с каждым матчем стремительно прибавляла. Да не совсем удалась игра с «Арсеналом», но в целом прогресс «синих» виден невооруженным глазом и яркой иллюстрацией этому является победа над мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов. Успех на «Ванда Метрополитано» показал, что текущая игра «Челси» позволяет команде побеждать лучших команд Европы.

Куда более сильное впечатление оставляет нынешняя готовность «Ман Сити». Впечатляет не шикарная статистика, а игра. «Горожане», показывающие лучший футбол в Англии, и вправду очень мощно выглядят, причем не только сильна атака у команды Хосепа Гвардиолы, но и оборона тоже хороша. Как нельзя лучше об этом свидетельствует тот факт, что манчестерская команда в последних трех матчах Премьер-лиги и двух поединках Лиги чемпионов сохранила свои ворота в неприкосновенности.

Впрочем, очень важно учесть один момент. С топ соперниками «Ман Сити» провел лишь одну игру против «Ливерпуля». Результат той встречи настолько убедительным в пользу «горожан» стал во многом благодаря раннему удалению Садио Мане. Неизвестно как бы сложился матч, играй бы команды в равных составах. Поэтому накануне сложнейшего выезда на «Стэмфорд Бридж» я бы с некой опаской говорил о каком-либо преимуществе команды Хосепа Гвардиолы над подопечными Антонио Конте. Ведь это будет первый топ соперник для «Сити» в этом сезоне, да еще игра будет проведена на выезде. К тому же грядущую встречу пропустит лучший бомбардир клуба Серхио Агуэро, недавно сломавший ребро в ДТП.

Учитывая последние результаты очных поединков между «Челси» и «Ман Сити», шансы на успех у обеих команд примерно равные. Но все же небольшое преимущество отдам лондонской команде, только потому, что она будет играть дома.      

Статистика встреч: «Челси» - «Манчестер Сити»: 155 матчей, +64 =39 -52. Баланс мячей: 218-196.

Интересные факты:

- «Челси» проиграл только один из своих последних 7 матчей в Премьер-лиге против «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж». «Синие» являются единственной командой, которая дважды обыграла Пепа Гвардиолу, возглавляющего «Сити», в АПЛ. 

- Только «Ньюкасл» (22 мяча в 1994/95) и «Манчестер Юнайтед» (22 гола в 2011/12) на данном отрезке сезона Премьер-лиги забили больше голов, нежели «Ман Сити» (21 гол).

- Только Робин ван Перси (6) забил больше мячей на «Стэмфорд Бридж» в качестве гостевого игрока, чем Серхио Агуэро (5).

- Альваро Мората забил шесть мячей в своих первых шести поединках. Самый результативный бомбардир в первых семи матчах в качестве игрока Премьер-лиги - Мик Куинн (10), а затем Диего Коста (9).   

 

 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль»
1 октября, 18:30. «Сент-Джеймс Парк»
Арбитр: Крэг Поусон

Ориентировочные составы:

«Ньюкасл»: Эллиот – Йедлин, Ласселлс, Кларк, Мбемба – Хейден, Мерино – Ритчи, А. Перес, Атсу – Хоселу

«Ливерпуль»: Миньоле – Гомес, Матип, Клаван, Робертсон – Джан, Хендерсон, Коутиньо – Салах, Мане, Фирмино

Не сыграют: Дамметт, Айдара (оба травмированы) – Лаллана, Клайн, Богдан (все травмированы)  

Начав сезон с двух поражений, казалось, «Ньюкасл» застрянет где-то внизу турнирной таблицы, но затем команда Рафаэля Бенитеса выдала трехматчевый победный отрезок и значительно улучшила свои позиции. И даже, несмотря на поражение в последнем туре от «Брайтона», позиции «сорок» в таблице, по-прежнему, твердые. Тем не менее, сложно оценить реальный уровень команды, поскольку с действительно сильными оппонентами «Ньюкасл» в этом сезоне еще не встречался.

«Ливерпуль» станет первым серьезным соперником для подопечных Рафаэля Бенитеса, для которого эта игра не будет рядовой хоты бы потому, что испанец в свое время возглавлял «красных». Этот матч и покажет, насколько силен и силен ли вообще «Ньюкасл». Непростым будет поединок и для команды Юргена Клоппа. «Ливерпуль» продолжает штормовать, после сложнейшей победы над «Лестером» мерсисайдцы не смогли одолеть в Москве «Спартак» в рамках Лиги чемпионов.

Такой нестабильный «Ливерпуль» способен как порадовать, так и разочаровать. А потому от «красных», в состав которых возвращается, отбывший дисквалификацию Садио Мане можно ожидать все что угодно. Но в любом случае борьба на «Сент-Джеймс Парк» будет ожесточенной, и тот, кто лучше подойдет к матчу, тот и выиграет.  

Статистика встреч: «Ньюкасл» - «Ливерпуль»: 171 матч, +49 =41 -81. Баланс мячей: 209-297.

Интересные факты:

- «Ньюкасл» выиграл четыре и проиграл один из последних шести домашних матчей против «Ливерпуля».

- Даниэль Старридж забил во всех четырех встречах на «Сент-Джеймс Парке».

- Рафаэль Бенитес непобедим во всех четырех матчах в качестве главного тренера против «Ливерпуля».  

- Если Мохамед Салах забьет, он станет первым игроком «Ливерпуля», забившим в пяти из своих первых семи поединках лиги.    

 

Италия. 7-й тур

«Милан» - «Рома»
1 октября, 19:00. «Сан-Сиро»
Арбитр: Лука Банти

Ориентировочные составы:

«Милан»: Д. Доннарумма – Мусаккио, Бонуччи, Романьоли – Абате, Билья, Кессье, Р. Родригес – Бонавентура, Сусо, Калинич 

«Рома»: Алисон – Б. Перес, Манолас, Фасио, Коларов – Строотман, Де Росси, Наингголан – Флоренци, Эль-Шаарави, Джеко

Не сыграют: Конти, Антонелли, Монтоливо (все травмированы) – Палмери, Шик, Дефрель, Перотти, Карсдорп (все травмированы)  

После поражения от «Сампдории» в итальянских СМИ все активнее муссируются слухи о возможном уходе Винченцо Монтеллы с поста главного тренера «Милана». Более того руководство клуба якобы поставило ультиматум 43-летнему наставнику: если не будет положительных результатов в двух ближайших поединках Серии А против «Ромы» и «Интера» Монтелла покинет занимаемую с 2016 года должность.

На этой неделе «Милан» добыл крайне непростую победу в Хорватии, минимально одолев «Риеку» в Лиге Европы. Видно, что победы сложно даются подопечным Винченцо Монтеллы в этом сезоне. Во многом лишь благодаря высокому индивидуальному мастерству исполнителей «Милан» побеждает. При этом командная игра «россонери» вызывает достаточно вопросов.

На повестке дня у «красно-черных» домашняя встреча с «Ромой», имеющей одинаковое количество очков с «Миланом» после 6 туров. В отличие от миланцев римская команда сейчас выступает куда более убедительно. Начав сезон далеко не лучшим образом, команда Эусебио Ди Франческо набрала хороший ход, уверенно выиграв в последних трех поединках, забив 10 мячей и пропустив всего один.

Добыли «волки» первую победу и в Лиге чемпионов, сломив сопротивление «Карабаха» в непростой игре в Азербайджане. Особенно впечатляет форма Эдина Джеко, забившего шесть голов в последних четырех поединках во всех турнирах.

Статистика встреч: «Милан» - «Рома»: 166 матчей, +73 =50 -43. Баланс мячей: 237-181.

Интересные факты:

- «Милан» выиграл 8 из последних 10 домашних поединков Серии А.

- «Рома» выиграла последние 9 выездных матчей Серии А.

- В последний раз «россонери» побеждали римскую команду на «Сан-Сиро» 9 мая 2015 года.  

- «Волки» выиграли свои последние 3 матча против «Милана» во всех турнирах.

 

Португалия. 8-й тур

«Спортинг» - «Порту»
1 октября, 21:15. «Жозе Алваладе»

Ориентировочные составы:

«Спортинг»: Патрисиу – Пиччини, Матье, Коатес, Коэнтрау – Мартинш, Карвалью, Батталья, Акунья – Фернандеш – Дост

«Порту»: Касильяс – Р. Перейра, Маркано, Фелипе, Теллес – Торрес, Д. Перейра, Эррера – Марега, Брахими, Абубакар

Не сыграет: Думбия (травма)

Любителей португальского футбола в ближайшее воскресенье ожидает интереснейший матч двух текущих лидеров Лиги Сагреш «Порту» и «Спортинга».

Очень ровно и без провалов выступает в этом сезоне команда Жорже Жезуша. Безусловно, прошло лишь почти два месяца со старта сезона, но результаты и игра «львов» позволяют говорить о лиссабонской команде только в положительных тонах. «Спортинг» достаточно длительное время шел без очковых потерь в чемпионате, но в последнем туре впервые в сезоне «зелено-белые» совершили осечку. Произошло это в домашней встрече с «Морейренсе», которому удалось сдержать грозную атаку соперника.

А у «Спортинга» и в самом деле линия атаки вызывает восхищение. Помимо главной звезды Баса Доста, выигравшего в прошлом сезоне гонку бомбардиров, достаточно забивают и другие исполнители. Особенно выделяется Бруну Фернандеш, который в 7 матчах чемпионата Португалии забил столько же мячей (5), сколько забил в прошлом сезоне в 33 поединках Серии А, выступая за «Сампдорию». Неплох и Желсон Мартинш, забивший пять голов в 10 поединках во всех турнирах.

Еще более убедительно выступает в этом сезоне команда Сержиу Консейсау. 42-летний специалист возглавляет «драконов» всего пару месяцев, а его подопечные уже демонстрируют качественную игру и стабильные результаты. «Порту» одержал 7 побед в 7 поединках и уверенно лидирует с 21 очками. При этом у вице-чемпиона минувшего сезона лучшая атака (19 забитых голов) и оборона (3 пропущенных мяча) по истечении 7 туров.

Не настолько убедительно «Порту» выступает в Лиге чемпионов. В первом туре «драконы» несколько неожиданно проиграли дома «Бешикташу», но уже во втором туре команда сполна реабилитировалась и разгромила на выезде «Монако». В поединке с «монегасками» главным творцом победы стал Венсан Абубакар, оформивший дубль. В целом же камерунец сильно выглядит, как и другой новичок Мусса Марега. На двоих они забили 11 мячей из 19 забитых «драконами» в чемпионате.

Статистика встреч: «Спортинг» - «Порту»: 174 матча, +63 =47 -64. Баланс мячей: 252-235. 

Интересные факты:

- «Спортинг» выиграл 19 из последних 24 домашних матчей Лиги Сагреш.

- «Порту» выиграл последние 7 матчей Лиги Сагреш.

- «Львы» непобедимы в последних 11 домашних поединках против «Порту» во всех турнирах.

- «Драконы» забили минимум 2 гола за игру в последних 3 матчах Лиги Сагреш.

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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