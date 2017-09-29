Рух зіграв внічию з Інгульцем, не реалізувавши два пенальті

если б не воротник счет бы был 15 -0 как миннимум!!!!

А в Киеве в 90-х была колыбель цивилизации

але ж мова не про Київ

Это жы...ское уеб... только воровать может и пиз..., оно ни копейки ворованых денег не вложило в ...

давненько про этот завод рассказывают ???

ЗолотьІе слова! Но одно дело сказать, а другое сделать! Єто работа на 10-ти летия!