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Рух зіграв внічию з Інгульцем, не реалізувавши два пенальті

Поєдинок 14 туру Першої ліги закінчився з рахунком 1:1

  • 29.09.2017 20:45
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ФК Рух
© ФК Рух

У матчі 14 туру Першої ліги «Рух» та «Інгулець» не змогли виявити переможця.

«Рух» (Винники) – «Інгулець» (Петрове) – 1:1 (0:0)
Голи: Хомченко, 67 – Клименко, 55
Нереалізовані пенальті: Г.Баранець, 73 (воротар), Хомченко, 75 (воротар)

«Рух»: Ільющенков, Гурський, Дуць, Білий, Заставний (кап.), Вербний (Б.Баранець, 68), Чепелюк (Копина, 90+3), Лозовий, Грисьо (Буй, 83), Г.Баранець (І.Білий, 90+5), Хомченко (Ткачук, 87)
«Інгулець»: Ганєв, Гончаренко, Солдат, Запорожець (Рябушко, 85), Клименко (Кучеренко, 89), Ела (Мішуренко, 77), Павелько, Балан, Січинава (Акименко, 76), Лупашко (кап.), Новотрясов
Попередження: Вербний, 50; В.Білий, 62; Б.Ьаранець, 90 – Новотрясов, 28;Балан, 65

14 тур. 29.09.2017. Винники, стадіон імені Богдана Маркевича. Арбітр: Олександр Павлюк (Київ); 600 глядачів

Источник — ФК Рух Винники

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