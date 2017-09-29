Металлист-1925 в Запорожье с разгромным счетом обыграл Металлург

Харьковский «Металлист-1925» одержал победу с разгромным счетом в матче 14-го тура Второй лиги (Группа Б) против запорожского «Металлурга».
«Металлург» – «Металлист-1925» – 0:5
Голы: Давыдов 42, 45, Скотаренко 65, Чегурко 69, Сидоренко 75
На 47-й минуте Романов не реализовал пенальти (вратарь)
«Металлург» (футболки красные): Теленков, Батраченко (Шовкун 55), Захаров (Довбыш 64), Чернявский, Ефимчук (к) (Петровский 46), Сентябов, Керножицкий, Некрасов, Божий, Башинский, Черников
«Металлист-1925» (футболки синие): Дьяков, Булычев (Хамильтон 81), Чередниченко, Сидоренко, Коваленко, Ралюченко, Чегурко (Коновалов 74), Краев (Пивоваров 74), Синица, Романов (Стороженко 62), Давыдов (к) (Скотаренко 61).
Источник — ФК Металлист 1925
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