Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Металлист-1925 в Запорожье с разгромным счетом обыграл Металлург

Александр Иванов одержал первую победу на посту главного тренера харьковского клуба

  • 29.09.2017 20:25
  • 222 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Металлист-1925
© ФК Металлист-1925

Харьковский «Металлист-1925» одержал победу с разгромным счетом в матче 14-го тура Второй лиги (Группа Б) против запорожского «Металлурга».

«Металлург» – «Металлист-1925» – 0:5
Голы: Давыдов 42, 45, Скотаренко 65, Чегурко 69, Сидоренко 75
На 47-й минуте Романов не реализовал пенальти (вратарь)

«Металлург» (футболки красные): Теленков, Батраченко (Шовкун 55), Захаров (Довбыш 64), Чернявский, Ефимчук (к) (Петровский 46), Сентябов, Керножицкий, Некрасов, Божий, Башинский, Черников

«Металлист-1925» (футболки синие): Дьяков, Булычев (Хамильтон 81), Чередниченко, Сидоренко, Коваленко, Ралюченко, Чегурко (Коновалов 74), Краев (Пивоваров 74), Синица, Романов (Стороженко 62), Давыдов (к) (Скотаренко 61).

Источник — ФК Металлист 1925

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 29.09.2017 20:51
    0
    если б не воротник счет бы был 15 -0 как миннимум!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.