ПОРОШЕНКО: «Майбутнє – за рахунок нашого дитячого футболу»

У Івано-Франківську Президент України Петро Порошенко відвідав новозбудований футбольний стадіон для дитячо-юнацького та аматорського футболу. Під час спілкування зі спортсменами Порошенко повідомив, що найближчим часом буде відкритий завод з виготовлення штучного футбольного покриття.
«Для нас дуже важливо, щоб на кожному стадіоні, а в ідеалі – в більшості шкіл був спеціалізований футбольний майданчик, де б виростали майбутні Андрії Шевченки.
Майбутнє – не за рахунок купівлі закордонних зірок. Майбутнє – за рахунок нашого дитячого футболу, нашої футбольної школи і турботи держави про молоде покоління», – наголосив Президент України.
Нагадаємо, раніше Порошенко підписав указ про надання громадянства бразильському півзахиснику «Шахтаря» Марлосу.
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