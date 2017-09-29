ПОРОШЕНКО: «Майбутнє – за рахунок нашого дитячого футболу»

У Івано-Франківську Президент України Петро Порошенко відвідав новозбудований футбольний стадіон для дитячо-юнацького та аматорського футболу. Під час спілкування зі спортсменами Порошенко повідомив, що найближчим часом буде відкритий завод з виготовлення штучного футбольного покриття.

«Для нас дуже важливо, щоб на кожному стадіоні, а в ідеалі – в більшості шкіл був спеціалізований футбольний майданчик, де б виростали майбутні Андрії Шевченки.

Майбутнє – не за рахунок купівлі закордонних зірок. Майбутнє – за рахунок нашого дитячого футболу, нашої футбольної школи і турботи держави про молоде покоління», – наголосив Президент України.

Нагадаємо, раніше Порошенко підписав указ про надання громадянства бразильському півзахиснику «Шахтаря» Марлосу.