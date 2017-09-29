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ПОРОШЕНКО: «Майбутнє – за рахунок нашого дитячого футболу»

Президент України вважає, що український спорт повинен змінити вектор розвитку

  • 29.09.2017 20:09
  • 338 просмотров
  • 3 комментария
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president.gov.ua
© president.gov.ua

У Івано-Франківську Президент України Петро Порошенко відвідав новозбудований футбольний стадіон для дитячо-юнацького та аматорського футболу. Під час спілкування зі спортсменами Порошенко повідомив, що найближчим часом буде відкритий завод з виготовлення штучного футбольного покриття.

«Для нас дуже важливо, щоб на кожному стадіоні, а в ідеалі – в більшості шкіл був спеціалізований футбольний майданчик, де б виростали майбутні Андрії Шевченки.

Майбутнє – не за рахунок купівлі закордонних зірок. Майбутнє – за рахунок нашого дитячого футболу, нашої футбольної школи і турботи держави про молоде покоління», – наголосив Президент України.

Нагадаємо, раніше Порошенко підписав указ про надання громадянства бразильському півзахиснику «Шахтаря» Марлосу.

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Комментарии
    stoyura
      stoyura, 29.09.2017 20:30
    +2
    ЗолотьІе слова! Но одно дело сказать, а другое сделать! Єто работа на 10-ти летия!
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    olek1959
      olek1959, 29.09.2017 20:35
    +1
    давненько про этот завод рассказывают ???
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    Miaso
      Miaso, 29.09.2017 20:39
    +1
    Это жы...ское уеб... только воровать может и пиз..., оно ни копейки ворованых денег не вложило в спорт, только в свой бизнес на крови, это хуже в разы чем соседнее чмо!
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