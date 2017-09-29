Детский тренер Коноплянки: «Шахтер предлагал за Женю тысячу долларов»

Детский тренер полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки Юрий Кевлич рассказал о том, что его подопечного за смехотворную сумму хотел приобрести «Шахтер».



«Коноплянка мог оказаться и в «Шахтере». Я не скрываю, что возил своих ребят и предлагал их разным клубам. Но если бы мы этого не делали, то кировоградцев так бы никто и не заметил. Итак, в Донецке мы сыграли с «Олимпиком», «Металлургом» и «Шахтером». Но с горняками договориться по сумме отступных не удалось. Как-то Александр Фундерат сказал мне, что если бы Луческу узнал, что селекционеры в свое время упустили возможность подписать Коноплянку, то половина этих специалистов была бы уволена.



Так вот, мне тогдашний директор академии горняков предложил тысячу долларов, а на отказ заметил: «Хотел бы посмотреть, как ты живешь». Выходило, что если у тренера неважные жизненные условия, то его ученика можно дешево купить. В общем, некрасиво это выглядело. А у нас с отцом Евгения была джентльменская договоренность, что полученные деньги делим поровну. Хотя обычно так не делается. В больших клубах игроки даже указывают процент премиальных от суммы контракта для своих первых наставников», – сказал Кевлич.