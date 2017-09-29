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Детский тренер Коноплянки: «Шахтер предлагал за Женю тысячу долларов»

Юрий Кевлич рассказал, что его подопечным интересовался донецкий клуб

  • 29.09.2017 19:52
  • 1045 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка

Детский тренер полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки Юрий Кевлич рассказал о том, что его подопечного за смехотворную сумму хотел приобрести «Шахтер».

«Коноплянка мог оказаться и в «Шахтере». Я не скрываю, что возил своих ребят и предлагал их разным клубам. Но если бы мы этого не делали, то кировоградцев так бы никто и не заметил. Итак, в Донецке мы сыграли с «Олимпиком», «Металлургом» и «Шахтером». Но с горняками договориться по сумме отступных не удалось. Как-то Александр Фундерат сказал мне, что если бы Луческу узнал, что селекционеры в свое время упустили возможность подписать Коноплянку, то половина этих специалистов была бы уволена.

Так вот, мне тогдашний директор академии горняков предложил тысячу долларов, а на отказ заметил: «Хотел бы посмотреть, как ты живешь». Выходило, что если у тренера неважные жизненные условия, то его ученика можно дешево купить. В общем, некрасиво это выглядело. А у нас с отцом Евгения была джентльменская договоренность, что полученные деньги делим поровну. Хотя обычно так не делается. В больших клубах игроки даже указывают процент премиальных от суммы контракта для своих первых наставников», – сказал Кевлич.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    andprofi
      andprofi, 29.09.2017 20:14
    -4
    бандитский кротовник из шальных 90-х, какая там нах цивилизация, до которой еще многие десятки лет эволюции...
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    kot-7
      kot-7, 29.09.2017 20:20
    0
    А в Киеве в 90-х была колыбель цивилизации
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    Nashwill
    online
      Nashwill, 29.09.2017 20:50
    0
    kot-7, 29.09.2017 20:20
    А в Киеве в 90-х была колыбель цивилизации
    але ж мова не про Київ
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