Сергій Петров став гравцем Зірки

Склад кропивницької «Зірки» поповнив ще один новачок. Ним став екс-нападник луцької «Волині» Сергій Петров. 20-річний форвард є вихованцем волинського футболу.
У ДЮФЛ України грав за «BRW-BIK» (Володимир-Волинський) та луцьку «Волинь». У чемпіонатах України U-19, U-21 та УПЛ виступав у складі лучан.
У команді з Кропивницького Сергій Петров гратиме під 38-м номером.
Источник — ФК Зирка
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