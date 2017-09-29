Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергій Петров став гравцем Зірки

Екс-нападник луцької «Волині» продовжить кар'єру в команді з Кропивницького

  • 29.09.2017 19:39
  • 468 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Волынь. Сергей Петров
© ФК Волынь. Сергей Петров

Склад кропивницької «Зірки» поповнив ще один новачок. Ним став екс-нападник луцької «Волині» Сергій Петров. 20-річний форвард є вихованцем волинського футболу.

У ДЮФЛ України грав за «BRW-BIK» (Володимир-Волинський) та луцьку «Волинь». У чемпіонатах України U-19, U-21 та УПЛ виступав у складі лучан.

У команді з Кропивницького Сергій Петров гратиме під 38-м номером.

Источник — ФК Зирка

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.