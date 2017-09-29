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Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Доказали, что в футболе возможно все»

Полузащитник «Зари» рассказал о победе в Бильбао и подготовке к матчу против «Динамо»

  • 29.09.2017 18:23
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Метки
ФК Заря
© ФК Заря

После исторической победы над «Атлетиком» мы пообщались с полузащитником «Зари» Дмитрием Гречишкиным, узнав его эмоции, так сказать, с пылу с жару:

- Очень все рады, так как команда выиграла. Юрий Вернидуб сказал нам перед игрой, что этот матч будет для нас наилучшим. Наверное, чувствовал что-то. Хорошо, что забили. Игорь Харатин и вся команда молодцы. Мы очень довольны, ведь это наша первая победа в групповом этапе. Так что, пишем историю.

- Интересную и пророческую мысль выразил Юрий Вернидуб перед матчем. Считаешь ли ты, что это была наша лучшая игра в групповом этапе Лиги Европы?
- Откровенно говоря, не скажу, что игра получилась наилучшей, но очень достойной. У нас и в прошедшем году были хорошие игры в Лиге Европы.

Касательно испанского матча, то нужно отдать должное, ведь мы играли на поле соперника. Такая атмосфера и стадион. Болельщики их поддерживали очень хорошо. Но мы, забив гол, выстояли. Грамотно сыграли на ноль и нашли своё счастье впереди.

- Если учесть уровень соперника и приправить это выездной победой, то этот матч можно по праву считать историческим для нас.
- Тут даже добавить нечего. Полностью согласен. Очень знаковым выдался для нас этот матч.

- Не сочти мой вопрос жёстким, но болельщики справедливо интересуются: где же мы были в матче со «Сталью», в других играх, которые, откровенно говоря, провалили?
- Вы правы. Где-то мы набираем очки, где-то нет. Но как многие отмечают, последние игры мы провели действительно неплохо, и игра с «Атлетиком» - лишнее тому подтверждение. В чемпионате Украины очень много было моментов у нас в игре с «Карпатами», но удары не достигли цели. Обидный гол пропустили на последних минутах с «Ворсклой». И там, и там могли набирать три очка. Но ничего страшного. Мы работаем над исправлением своих ошибок. И сейчас же, мы добились очень важной победы на выезде, а теперь готовимся к чемпионату.

- Начиная с игры «Карпатами» команда заметно прибавила.
- Заметную пощёчину мы получили ещё в игре от «Эстерсунда». Так играть больше просто было нельзя. После этого начали прибавлять. Надеюсь, что мы будем играть лучше и лучше, показывая, как игру, так и результат.

- Твой коллега Артём Сухоцкий на предматчевой пресс-конференции отметил, что мы настроены только на победу в этой игре и оказался прав. Насколько важен такой правильный моральный настрой на игры?
- Крайне важен. Правильный моральный настрой – залог успеха. Если бы болельщики сейчас зашли к нам после матча в раздевалку, то увидели бы ту положительную атмосферу, которая там была. Но мы чуть-чуть порадовались и уже приступили к плотной подготовке к игре с «Динамо».

- Что Юрий Вернидуб сказал после игры?
- Было очень много положительных эмоций. Такая игра, с таким соперником на таком стадионе… Поблагодарил всех, обнял, сказал, что все молодцы и он всеми доволен. И мы это понимаем. Сегодня мы провели хорошую боевую игру.

- Насколько важна на этом фоне игра с «Динамо», которая предстоит нам в воскресенье?
- Очень важно для нас будет переключиться. В чемпионате свои очки мы не набираем. Да, понимаем всю серьёзность соперника. Но и в Испании нам противостоял не менее именитый оппонент и мы доказали, что в футболе возможно всё. Нужно выходить, доказывать и играть на положительный результат.

Источник — ФК Заря

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