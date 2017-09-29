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Мбокани и Хачериди приступили к тренировкам

Основные игроки «Динамо» смогут сыграть против «Зари»

  • 29.09.2017 17:52
  • 348 просмотров
  • 1 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua

Игроки киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани и Евгений Хачериди уже приступили к тренировкам.

В первом тайме поединка Лиги Европы с «Партизаном» голкипер «Динамо» Максим Коваль неудачно выносил мяч от ворот и выбил палец на ноге. Врачи тут же его вставили на место, но были подозрения на перелом. По возвращении в Киев они, к счастью, не подтвердились, и Коваль, скорее всего, будет готовиться к ближайшему матчу, в котором киевляне сыграют с Зарей.

Рассчитывают тренеры «бело-синих» и на Евгения Хачериди и Дьемерси Мбокани, которые по разным причинам пропустили последнюю игру. Сегодня защитник сборной Украины, перенесший простуду, уже совершал беговую работу, а нападающий из ДР Конго, у которого было мышечное повреждение, провел тестовое занятие.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 29.09.2017 19:07
    0
    На ноге ? А почему она у него с правого плеча растёт , да ещё в перчатке была вчера ?
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