Мбокани и Хачериди приступили к тренировкам

Хочу добавить свои пять копеек. Первое. Забивали киевляне третий мяч с положения "вне игры&q...

Таки да, шансов достаточно много. Причем, даже если (надеюсь этого не будет) 2 из 3х команд проле...

А вообще - молодцы динамовцы, что вытянули матч!

Ну, не знаю как там у других болел Шахты, а во ВАШЕ верхнее переднее отверстие - похоже "гор...