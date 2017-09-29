Шахтер: Исмаили тренируется по индивидуальной программе

Сегодня за подготовкой чемпионов Украины наблюдали представители массмедиа. Журналисты задали интересующие вопросы Богдану Бутко и Алану Патрику, а также пообщались с главным тренером Паулу Фонсекой. Наставник дончан заверил, что команда успеет восстановиться после тяжелого противостояния в Манчестере, рассказал о кадровых перестановках в поединке с львовянами. По отдельной программе продолжает тренироваться Исмаили, однако вероятность того, что он восстановится к игре, велика.
Завтра утром у «оранжево-черных» запланирована предматчевая сессия, вечером – вылет в Харьков.
Встреча «Шахтера» и «Карпат» в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги состоится 1 октября в 17:00 на ОСК «Металлист».
Источник — ФК Шахтер
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