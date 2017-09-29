Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер: Исмаили тренируется по индивидуальной программе

«Горняки» продолжают подготовку к матчу против «Карпат»

  • 29.09.2017 18:45
  • 82 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер. Исмаили
© ФК Шахтер. Исмаили

Сегодня за подготовкой чемпионов Украины наблюдали представители массмедиа. Журналисты задали интересующие вопросы Богдану Бутко и Алану Патрику, а также пообщались с главным тренером Паулу Фонсекой. Наставник дончан заверил, что команда успеет восстановиться после тяжелого противостояния в Манчестере, рассказал о кадровых перестановках в поединке с львовянами. По отдельной программе продолжает тренироваться Исмаили, однако вероятность того, что он восстановится к игре, велика.

Завтра утром у «оранжево-черных» запланирована предматчевая сессия, вечером – вылет в Харьков.

Встреча «Шахтера» и «Карпат» в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги состоится 1 октября в 17:00 на ОСК «Металлист». 

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.