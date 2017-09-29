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Кельн подписал бывшего игрока Баварии Писарро

Клаудио Писарро заключил годовое соглашение с «козлами»

  • 29.09.2017 17:46
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ФК Кельн
© ФК Кельн

«Кёльн» объявил о заключении контракта с перуанским форвардом Клаудио Писарро.

38-летний футболист, находившийся в статусе свободного агента, будет выступать в составе «козлов» до лета 2018 года, информирует официальный сайт немецкого клуба.

До перехода в «Кёльн» Писарро защищал цвета «Баварии», «Челси» и «Вердера». Всего он сыграл в Бундеслиге 430 матчей, записав в свой актив 191 гол.

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