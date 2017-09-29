Кельн подписал бывшего игрока Баварии Писарро

«Кёльн» объявил о заключении контракта с перуанским форвардом Клаудио Писарро.
38-летний футболист, находившийся в статусе свободного агента, будет выступать в составе «козлов» до лета 2018 года, информирует официальный сайт немецкого клуба.
До перехода в «Кёльн» Писарро защищал цвета «Баварии», «Челси» и «Вердера». Всего он сыграл в Бундеслиге 430 матчей, записав в свой актив 191 гол.
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