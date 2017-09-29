Артем Сухоцкий попал в команду недели Лиги Европы

Защитник «Зари» Артем Сухоцкий попал в сборную второго тура Лиги Европы по версии портала WhoScored.
Лучшим игроком тура по версии портала стала нападающий «Арсенала» Тео Уолкот, набравший 10,0 баллов. Сухоцкому поставили 9.0.
Напомним, «Заря» во втором туре Лиги Европы одолела испанский «Атлетик».
Источник — Sport.ua
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