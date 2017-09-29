Артем Сухоцкий попал в команду недели Лиги Европы

Это не паспорт. Даже не загранпаспорт. А биометрика - это пластиковая карточка. Этот же вариант м...

Будет с кем ярмола Хорватию ипать

Закатали в бетон тех кто курил с Шевой)))

в чем уровень игры Шд с Ман Сити? там по игре должно было 4-0 ил 5-0 быть? Давай расскажи нам в ...

занный ШД с монстрами типа Наполи и Манситиа с каких это пор МанСити и Наполи-монстры! озвучьте и...

Вот именно: тема спора Вам была непонятна. Никто не оспаривал факт пенальти. А Вы уверены, что в ...