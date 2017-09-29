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Зураб ОЧИГАВА: «Перед Мариуполем больше внимания уделили стандартам»

Защитник «Олимпика» - о подготовке к донбасскому дерби

  • 29.09.2017 17:37
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Защитник «Олимпика» рассказал о подготовке своей команды к матчу 11-го тура Премьер-лиги против ФК «Мариуполь», а также поделился своим мнением о сопернике, цвета которого защищал ранее.

- Как прошла подготовка к матчу с ФК «Мариуполь»?
- В принципе, на этой неделе работали в привычном режиме. Единственное, больше уделили внимания стандартным положениям, ведь мы допустили ошибку в игре со «Сталью», из-за которой пропустили гол. Постарались исправить ошибки, отрабатывали разные варианты игры при стандартах.

- В матче со «Сталью» вы не смогли добыть победу. Проанализировав эту игру, как считаешь, в чем главная причина неудачи?
- Нужно реализовывать свои моменты, прибавлять в завершении атак, а кроме того, внимательно играть у своих ворот, особенно при стандартах.

- Что можешь сказать о предстоящем сопернике – ФК «Мариуполь»?
- В свое время я поиграл в Мариуполе, когда команду возглавлял Николай Павлов. Остались только положительные впечатления, у меня там много друзей. Много ребят, с которыми я играл, и сейчас выступают за «Мариуполь». Например, Мишнев, Чурко, Вакуленко, Яворский, который регулярно забивает в этом сезоне, несмотря на то, что является защитником. При стандартах он очень активен, нужно будет уделить ему особое внимание. Хотя у приазовцев достаточно много высокорослых игроков.

- Кого можно назвать лидером ФК «Мариуполь»?
- Я думаю, это их капитан – Рустам Худжамов. Но в их составе много опытных игроков, тот же Яворский, Фомин, Кожанов и другие, которые способны взять на себя лидерские качества, знают, что делать на футбольном поле.

- Можно сказать, что ты уже освоился в «Олимпике»?
- С адаптацией проблем не возникло, ведь здесь замечательный коллектив, хорошая атмосфера. Все хорошо, нужно только работать на тренировках и прибавлять в игре, что я и стараюсь делать.

Источник — ФК Олимпик

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