Зураб ОЧИГАВА: «Перед Мариуполем больше внимания уделили стандартам»

Защитник «Олимпика» рассказал о подготовке своей команды к матчу 11-го тура Премьер-лиги против ФК «Мариуполь», а также поделился своим мнением о сопернике, цвета которого защищал ранее.



- Как прошла подготовка к матчу с ФК «Мариуполь»?

- В принципе, на этой неделе работали в привычном режиме. Единственное, больше уделили внимания стандартным положениям, ведь мы допустили ошибку в игре со «Сталью», из-за которой пропустили гол. Постарались исправить ошибки, отрабатывали разные варианты игры при стандартах.



- В матче со «Сталью» вы не смогли добыть победу. Проанализировав эту игру, как считаешь, в чем главная причина неудачи?

- Нужно реализовывать свои моменты, прибавлять в завершении атак, а кроме того, внимательно играть у своих ворот, особенно при стандартах.



- Что можешь сказать о предстоящем сопернике – ФК «Мариуполь»?

- В свое время я поиграл в Мариуполе, когда команду возглавлял Николай Павлов. Остались только положительные впечатления, у меня там много друзей. Много ребят, с которыми я играл, и сейчас выступают за «Мариуполь». Например, Мишнев, Чурко, Вакуленко, Яворский, который регулярно забивает в этом сезоне, несмотря на то, что является защитником. При стандартах он очень активен, нужно будет уделить ему особое внимание. Хотя у приазовцев достаточно много высокорослых игроков.



- Кого можно назвать лидером ФК «Мариуполь»?

- Я думаю, это их капитан – Рустам Худжамов. Но в их составе много опытных игроков, тот же Яворский, Фомин, Кожанов и другие, которые способны взять на себя лидерские качества, знают, что делать на футбольном поле.



- Можно сказать, что ты уже освоился в «Олимпике»?

- С адаптацией проблем не возникло, ведь здесь замечательный коллектив, хорошая атмосфера. Все хорошо, нужно только работать на тренировках и прибавлять в игре, что я и стараюсь делать.