Страшная травма во Второй лиге чемпионата Украины

В матче Второй лиги чемпионата Украины между запорожским «Металлургом» и «Металлист-1925», который завершился победой харьковчан 5:0, случился страшный эпизод с участием защитника запорожцев Черникова.
В одном из эпизодов защитник бросился под мяч, но неудачно приземлился. На видео видно, как стопа находится в неестественном положении.
Момент на видео с 6:00.
О степени серьезности травмы информации пока нет.
Источник — Sport.ua
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