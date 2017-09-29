Страшная травма во Второй лиге чемпионата Украины

В матче Второй лиги чемпионата Украины между запорожским «Металлургом» и «Металлист-1925», который завершился победой харьковчан 5:0, случился страшный эпизод с участием защитника запорожцев Черникова.

В одном из эпизодов защитник бросился под мяч, но неудачно приземлился. На видео видно, как стопа находится в неестественном положении.

Момент на видео с 6:00.

О степени серьезности травмы информации пока нет.