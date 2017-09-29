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Страшная травма во Второй лиге чемпионата Украины

Футболист запорожского «Металлурга» сломал ногу в игровом эпизоде

  • 29.09.2017 16:58
  • 1287 просмотров
  • 1 комментария
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В матче Второй лиги чемпионата Украины между запорожским «Металлургом» и «Металлист-1925», который завершился победой харьковчан 5:0, случился страшный эпизод с участием защитника запорожцев Черникова.

В одном из эпизодов защитник бросился под мяч, но неудачно приземлился. На видео видно, как стопа находится в неестественном положении.

Момент на видео с 6:00.

О степени серьезности травмы информации пока нет.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    davlet23
      davlet23, 29.09.2017 17:12
    +6
    Здоровья парню! И скорейшего выздоровления!
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