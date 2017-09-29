ФОТО ДНЯ: Марлос с украинским паспортом

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что бразильский хавбек «горняков» получил украинский паспорт. Соответствующее фото было опубликовано на странице функционера в Facebook.
Источник — Sport.ua
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Этот же вариант мне не знаком. Или закончились бланки и писали от руки или играют в реалити шоу "улыбнитесь, вас снимает скрытая камера".))
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