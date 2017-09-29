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ФОТО ДНЯ: Марлос с украинским паспортом

Бразильский полузащитник «Шахтера» стал гражданином Украины

  • 29.09.2017 16:47
  • 2795 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФОТО ДНЯ: Марлос с украинским паспортом

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что бразильский хавбек «горняков» получил украинский паспорт. Соответствующее фото было опубликовано на странице функционера в Facebook.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.09.2017 16:53
    +2
    Такое впечаление что выписывали сегодня на сегодня. Документ на фото не соответствует установленному образцу паспорта гражданина Украины.
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    ptl9188
      ptl9188, 29.09.2017 17:06
    +2
    Номер крутий. Купа нулів.
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    Jeck
      Jeck, 29.09.2017 17:07
    +2
    Марлосенко
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    Krot_Matroskin
      Krot_Matroskin, 29.09.2017 17:10
    +5
    и тут раз - и повестка от военкома...
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    thinkandtrade
      thinkandtrade, 29.09.2017 17:15
    +3
    На паспорт не похож! Порох липу подсунул, как Сааку, будет плохо играть - пойдет рабом работать на фабрику Рошен
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 29.09.2017 17:29
    0
    thinkandtrade, 29.09.2017 17:15
    На паспорт не похож! Порох липу подсунул, как Сааку, будет плохо играть - пойдет рабом работать на фабрику Рошен
    Наверно это паспорт нового образца - биометрический. Старые помоему уже не выдают.
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    Aratt
    online
      Aratt, 29.09.2017 17:36
    0
    Это не паспорт. Даже не загранпаспорт. А биометрика - это пластиковая карточка.
    Этот же вариант мне не знаком. Или закончились бланки и писали от руки или играют в реалити шоу "улыбнитесь, вас снимает скрытая камера".))
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    perspektivny5
    online
      perspektivny5, 29.09.2017 17:41
    0
    Будет с кем ярмола Хорватию ипать
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    GR-65
    online
      GR-65, 29.09.2017 17:50
    0
    SandroKing, 29.09.2017 16:53
    Такое впечаление что выписывали сегодня на сегодня. Документ на фото не соответствует установленному образцу паспорта гражданина Украины.
    Это временное удостоверение личности гржданина Украины.
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