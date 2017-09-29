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Матч против Атлетика стал для Вернидуба юбилейным

Тренер «Зари» провел 300-й матч у руля луганского клуба

  • 29.09.2017 16:23
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  • 2 комментария
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Матч против «Атлетика» стал для главного тренера «Зари» Юрия Вернидуба юбилейным, 200-м, за все время его пребывания у руля луганского клуба.

165 игр подопечные Юрия Вернидуба провели в чемпионатах Украины (ЧУ), 18 - в еврокубках и 17 - в Кубке страны.

При Вернидубе «Заря» 83 раза побеждала, 50 раз играла вничью и 67 раз терпела поражения, разница забитых и пропущенных мячей: 284-237.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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