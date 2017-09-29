Матч против Атлетика стал для Вернидуба юбилейным

Матч против «Атлетика» стал для главного тренера «Зари» Юрия Вернидуба юбилейным, 200-м, за все время его пребывания у руля луганского клуба.
165 игр подопечные Юрия Вернидуба провели в чемпионатах Украины (ЧУ), 18 - в еврокубках и 17 - в Кубке страны.
При Вернидубе «Заря» 83 раза побеждала, 50 раз играла вничью и 67 раз терпела поражения, разница забитых и пропущенных мячей: 284-237.
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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