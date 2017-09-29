Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Барселона может сменить чемпионат в случае отделения Каталонии

Три каталонских клуба будут вольны выбрать подходящий для себя чемпионат

  • 29.09.2017 16:08
  • 372 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В случае выхода Каталонии из состава Испании «Барселона» может покинуть Примеру и присоединиться к Премьер-Лиге. В предстоящее воскресенье Каталония проведет референдум на тему независимости. Правительство Испании объявило голосование «незаконным», а премьер-министр Мариано и вовсе заявил, что «выборы не состоятся».

Если референдум все-таки пройдет, а местные жители проголосуют за выход из состава Испании, «Барселона» может покинуть Ла Лигу и войти в Премьер-Лигу.

«В случае обретения независимости каталонским клубам, выступающим в Ла Лиге - «Барселоне», «Эспаньолу» и «Жироне» - придется решить, где они хотят играть. Это может быть чемпионат Испании или одна из соседних стран - Италия, Франция или даже Англия».

«Таких примеров в Европе достаточно: клубы из Андорры играют в испанских лигах по футболу и баскетболу. Во французской Лиге 1 выступает «Монако», а валлийские клубы представляют Англию. Я не думаю, что УЕФА будет против», - сообщил министр спорта Каталонии Жерар Фигерасе.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.