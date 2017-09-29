Барселона может сменить чемпионат в случае отделения Каталонии

В случае выхода Каталонии из состава Испании «Барселона» может покинуть Примеру и присоединиться к Премьер-Лиге. В предстоящее воскресенье Каталония проведет референдум на тему независимости. Правительство Испании объявило голосование «незаконным», а премьер-министр Мариано и вовсе заявил, что «выборы не состоятся».

Если референдум все-таки пройдет, а местные жители проголосуют за выход из состава Испании, «Барселона» может покинуть Ла Лигу и войти в Премьер-Лигу.

«В случае обретения независимости каталонским клубам, выступающим в Ла Лиге - «Барселоне», «Эспаньолу» и «Жироне» - придется решить, где они хотят играть. Это может быть чемпионат Испании или одна из соседних стран - Италия, Франция или даже Англия».

«Таких примеров в Европе достаточно: клубы из Андорры играют в испанских лигах по футболу и баскетболу. Во французской Лиге 1 выступает «Монако», а валлийские клубы представляют Англию. Я не думаю, что УЕФА будет против», - сообщил министр спорта Каталонии Жерар Фигерасе.