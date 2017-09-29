ФИФА дисквалифицировала Алли на один матч сборной Англии

Спасибо за ролик! Снова отвел душу! Молодчаги, парни, вернулся в тот незабываемый вечер снова!!

Согласен, все время сами упрекаем наших футболистов в том, что они бойцовские качества не проявля...

С Днём Рождения! Пусть твои успехи никогда не заканчиваются!!!

Если бы ещё Тайсон не купился на 5 минут славы в Бразилии, мог стабильно за нас играть и нам помо...

Кстати, именно против Барти, скорее всего, играть Элине во втором круге Премьера в Пекине, где Св...

И после одиночного полуфинала еще провела парный, где вместе с Крунич проиграла дуэту Хибино/Кала...