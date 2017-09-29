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ФИФА дисквалифицировала Алли на один матч сборной Англии

Защитник наказан за «средний» палец в адрес партнера

  • 29.09.2017 16:06
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joe.co.uk
© joe.co.uk

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли дисквалифицирован ФИФА на один матч национальной команды Англии.

Также хавбек оштрафован на 3850 фунтов. Дисциплинарное дело в отношении футболиста было открыто по итогам матча со Словакией (2:1), в котором игрок показал средний палец.

Таким образом, Алли, вызванный на октябрьские матчи сборной Англии, пропустит домашний матч отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Словении (5 октября). 8 октября англичане на выезде сыграют с Литвой.

Источник — ФИФА

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