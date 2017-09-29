Николай Дударенко покинул Подолье

22-летний защитник Николай Дударенко больше не является игроком хмельницкого «Подолья».
Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон. Николай получил статус свободного агента.
Напомним, Дударенко пополнил «Подолье» в апреле этого года и за это время сыграл за хмельницкую команду 11 матчей чемпионата и еще один матч в Кубке Украины.
Источник — ФК Подолье
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.