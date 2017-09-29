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Николай Дударенко покинул Подолье

22-летний защитник получил статус свободного агента

  • 29.09.2017 16:04
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22-летний защитник Николай Дударенко больше не является игроком хмельницкого «Подолья».

Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон. Николай получил статус свободного агента.

Напомним, Дударенко пополнил «Подолье» в апреле этого года и за это время сыграл за хмельницкую команду 11 матчей чемпионата и еще один матч в Кубке Украины.

Источник — ФК Подолье

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