ЭМЕРСОН: «Предложения от Динамо и Шахтера поступали с ранних лет»

Во второй части интервью Эмерсон затронул тему кризиса в украинском футболе, рассказал о том, как ему работалось с Романом Григорчуком и составил свою тройку лучших защитников мира.

- Эмерсон, в связи с тем, что отец учился на хирурга и работает им по сей день, не было давления на тебя со стороны родителей, что ты должен пойти по его стопам?

- Никакого давления не было. Хотя сестра говорила в детстве о том, что видит меня врачом. Но я с самого детства всегда был с мячом, хотя и понимал, что учиться нужно хорошо. У меня был отличный аттестат. До 10-го класса у меня были серьезные успехи в учебе, и я хотел поступать на факультет журналистики. Но в тот момент, когда я начал об этом думать, меня начали привлекать за «Черноморец-2», потом за дубль, я подписал контракт - и школа отошла на второй план. В 11-й класс я вообще не ходил и приезжал только тогда, когда нужно было закрыть какие-то экзамены.

- Если бы сейчас нужно было написать отчет по игре «Олимпика» или взять интервью, смог бы это сделать?

- Если бы я досконально изучил тему, то, думаю, смог бы сделать и то и другое. Разбавить отчет чем-то своим, каким-то экспертным мнением - я могу.

- Ты помнишь тот момент, когда понял, что будешь зарабатывать на жизнь футболом?

- Мне было тогда 8 или 9 лет. У меня был сосед, друг семьи, который часто наблюдал за тем, как я во дворе играю в футбол. Он мне как раз и предложил пойти в школу «Черноморца». Я попал во второй состав, выходил на три минуты в каждом матче, но у меня начало получаться. и дальше все пошло по накатанной.

- Ты всегда болел за «Черноморец» или у тебя есть некая принадлежность и симпатия к украинским грандам?

- В детстве я болел за «Черноморец», но мне всегда нравилась игра «Шахтера». Образцом игры для меня всегда был и сейчас является «Шахтер».

- Почему не сложилось с «Черноморцем»?

- Когда я был в «Черноморце» - с командой работал Роман Григорчук. У меня был потенциал, но для него важен был результат. Перед командой стояли задачи - Лига Европы и третье место в чемпионате. Он полагался на опытных людей, которые давали ему результат, хотя и дать мне несколько минут игрового времени для него не было проблемой. На тот момент, когда в Украине выступало много легионеров и была большая конкуренция, у меня, как молодого защитника, больших шансов не было. Тем более, для центрального защитника, позициb, на которой тренеры предпочитают опытных исполнителей. Мы тренировались с «Черноморцем», летали на сборы, но дебютировали за эту команду единицы.

- Ты решил пойти туда, где тебе предоставят больше игровой практики?

- На тот момент, когда Григорчук уходил из команды (но я этого еще не знал), я решил сменить обстановку. У меня заканчивался контракт, и я решил его не продлевать.

- Какая твоя самая большая радость и разочарование в футболе?

- Я стараюсь никогда не разочаровываться. Считаю, что если в жизни происходит что-то плохое, то это для чего-то нам дано. Даже если сейчас я этого не понимаю. А самая большая радость, это, наверное, выход с «Олимпиком» в розыгрыш Лиги Европы. Еще была радость, когда я занимался футболом на уровне юношей и мы с «Черноморцем» заняли второе место по Украине. Мне тогда было 14 или 15 лет. Мы проиграли в финале только «Динамо» со счетом 0:3.

Горжусь всеми ! Мы это сделали ребята ❤️🤙🏾🙌🏾 Публикация от Vladis Emerson #32 (@vladisemerson) Май 26 2017 в 11:43 PDT

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДИНАМО И ШАХТЕРА ПОСТУПАЛИ С РАННИХ ЛЕТ

- У тебя были предложения от «Динамо» или «Шахтера»?

- Предложения были, но они поступали, когда мне было 11-13 лет. Но мне тренеры и родители почему-то говорили об этом слишком поздно. Тренеры рекомендовали родителям, чтобы я не уходил из «Черноморца», а через некоторое время они мне об этом рассказывали. Нельзя сказать, что я расстраивался, наверное, родители не хотели меня отпускать.

- Сейчас мог бы представить себя в «Динамо» или «Шахтере»?

- Конечно! Я был бы не против играть как за «Шахтер», так и за «Динамо». Считаю, что у меня есть для этого потенциал. Главное, чтобы была заинтересованность тренерского штаба.

- Назови свою лучшую тройку центральных защитников Украины?

- Так как я играл в «Черноморце», то мне нравилась связка Фонтаyеkkо-Бергер, они дополняли друг друга. В свои 17 лет я мог обогнать Фонтанелло, но в игре я ни разу не видел, чтобы его кто-то обгонял. Он занимал на поле такие позиции, что позволяли ему называться топовым игроком. Но когда его брали в Одессу, он не был идеальным защитником, однако Роман Григорчук видел в нем какие-то данные и уверенность. Как результат, Фонтанелло вырос в сильного футболиста.

Вторая пара - Кучер-Ракицкий. А третья пара - Гитченко-Пластун. Я был вместе с ними в «Карпатах и мне очень импонировала их игра.

- Соглашусь. Пластун еще по «Оболони мне очень нравился, когда ходили слухи о его возможном переходе в «Динамо»... Назови такую же тройку, но уже лучших защитников мира?

- Калиду Кулибали из «Наполи» на первом месте.

- Интересный выбор...

- На мой взгляд, это очень сильный защитник. На втором месте - Рафаэль Варан. Молодой футболист с большим потенциалом.

- Варан? Не Рамос?

- Между этими двумя я бы выбрал Варана. Согласен, у Рамоса огромный опыт, но у Варана лучше данные, чем у капитана «Реала». Я вижу во французе будущее «Реала». Третий защитник - Рио Фердинанд.

- Как ты относишься к тому, что Фердинанд ушел в бокс?

- Не могу его осуждать, видимо, его что-то к этому подталкивает. Возможно, у него была тоска по футболу, и он решил таким образом от нее избавиться. Возможно, бокс - это его отдушина и он имеет голод к трофеям. Ведь спортсмены всю жизнь гонятся за победами и титулами.

НАШ ВРАТАРЬ ОПАЗДЫВАЛ НА ИГРУ И МЕНЯ ПОСТАВИЛИ НА ВОРОТА

- Ты бы мог представить себя в другом виде спорта?

- Без шансов. Баскетбол? Я криворукий (смеется). Плюс, я не получаю от этого большого удовольствия.

- У тебя достаточно высокий рост (195 см). В связи с этим тренеры не пробовали в детстве ставить тебя на ворота?

- У меня было много ситуаций, когда я играл на разных позициях. Однажды мне пришлось 15 или 20 минут стоять за свою команду в воротах в каком-то детском турнире из-за того, что наш вратарь опаздывал. И я довольно-таки неплохо отстоял, пропустив всего один гол. Играл и правым, и левым защитником, и на краях полузащиты, и опорным полузащитником... У меня очень хорошо получалось на позиции опорного хавбека, забивал по несколько мячей за игру.

Публикация от Vladis Emerson #32 (@vladisemerson) Июн 22 2017 в 2:47 PDT

- Так почему все-таки центральный защитник?

- Тренеру нравилось, что я хорошо исполнял оборонительные функции, мы мало пропускали. В детстве у нас была хорошая пара защитников. У моего партнера тоже был серьезный потенциал, он даже раньше всех начал привлекаться на тренировки за первую команду, но сейчас играет во Второй или Первой лиге.

ОЛИМПИК ДОБЬЕТСЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ

- Не лучшим образом «Олимпик» стартовал в нынешнем сезоне... По крайней мере, мне кажется, что шестое место в чемпионате для участника еврокубков - это не то, на что он рассчитывал.

- Мы и в прошлом сезоне стартовали не очень хорошо, но набрали по ходу чемпионата. Первый круг еще не завершился, и мы можем подняться выше по турнирной таблице. Я считаю, что команда движется в правильном направлении и мы добьемся своих целей.

- Тренеры ведущих клубов редко передвигают основных защитников, предпочитая давать им максимум игрового времени и возможность сыграться на поле. С чем связаны частые изменения в центре обороны «Олимпика» и почему ты не всегда появляешься в основном составе?

- Первый матч чемпионата я пропускал в связи с дисквалификацией, и поэтому Роману Санжару пришлось наигрывать ту пару центральных защитников, которую он видел на первый матч. В первом матче команда сыграла хорошо, не пропустила. Второй матч «Олимпик» также провел хорошо. Поэтому у меня, как у игрока, не может быть претензий к команде, которая добивается результата и не пропускает голов. То, что я в прошлом сезоне играл в основном составе - этого мало. Я так же продолжаю усердно работать и не опускаю рук.

- Насколько у тебя тесный контакт с Санжаром?

- Санжар акцентирует внимание на моментах, которые действительно важны. Учит меня пользоваться своими физическими данными. Например, с моим ростом мне не комфортно играть с оппонентами, которые гораздо ниже меня ростом и у которых центр тяжести расположен немного по-другому. В этих моментах он меня учит, как правильно подбираться и как правильно располагать свой корпус.

- Какой самый неудобной для тебя нападающий в чемпионате Украины?

- Такого, наверное, нет. Но очень не нравится играть против бразильцев «Шахтера». Они - техничные ребята и не всегда играть с ними легко. А такого, чтобы было неудобно против кого-то играть – я не припомню. Я выхожу на поле и показываю свой футбол.

- Какой матч в профессиональной карьере для тебя самый памятный?

- Это, наверное, мой дебют в Премьер-лиге против «Зари». Но он с отрицательным подтекстом. А с положительным - победа над Черноморцем в прошлом сезоне со счетом 1:0. Несмотря на минимальный счет, в том матче мы просто раздавили «моряков». Во всех компонентах мы были лучше.

Публикация от Vladis Emerson #32 (@vladisemerson) Июн 1 2017 в 4:17 PDT

- Какой потенциал нынешнего «Олимпика»?

- Ответ на этот вопрос связан со многими моментами. Футбол состоит из многих аспектов, и сейчас я не могу утверждать, что, например, именно этот состав «Олимпика» выйдет, к примеру, в групповой этап Лиги Европы. Потому что многое будет зависеть от количества травм, от финансирования, от многих других моментов, как, например, наши проблемы в атаке.

- Президент клуба Владислав Гельзин очень близок к команде. Сейчас он общается с ребятами, дает какие-либо советы?

- Общается, сегодня даже был на тренировке, общались по своим, командным вопросам. Он старается выполнять все обещанное. Сегодня тренировался вместе с командой и частенько делает это в последнее время.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ФУТБОЛИСТОВ НИЧЕГО НЕ УМЕЕТ ДЕЛАТЬ

- Твоя трансферная стоимость по оценкам авторитетного издания Transfermarkt составляет 500 тысяч евро... На что бы потратил эти деньги?

- В первую очередь на жилье. Подарил бы квартиру сестре, маме и себе. Остальные деньги можно положить на депозит.

- 222 миллиона евро за Неймара... Футбольный рынок сходит с ума?

- Я думаю, что Неймар вообще не должен думать о том, сколько он стоит. Не важно, сколько заплатит ПСЖ - 100 или 200 миллионов. Главное, чтобы футболист продолжал играть в футбол и показывать свой уровень.

- Неймар за один день получает более 100 тысяч евро. Считаешь ли ты, что профессия футболиста должна оцениваться больше, чем врачей и учителей?

- Не забывайте, что профессия того же врача - она более длительна, нежели профессия футболиста. Став врачом, я бы мог работать им до 70-ти лет. Карьера футболиста длится 20-25 лет. Думаю, это не тот вопрос, который нужно задавать футболистам. Наше дело играть в футбол, а зарплату футболисту выдают клубы. Футболисты должны зарабатывать, ведь бОльшая часть из нас ничего другого не умеет делать. Я считаю ненормальным, что учителя и врачи зарабатывают мало.

- Ты попал в такой период, когда многие легионеры покинули наш чемпионат, а несколько клубов перестали существовать. Это большая потеря для украинского футбола?

- Украинский футбол потерял зрелищность и сейчас сложно кого-то заманить в наш чемпионат из топ-футболистов. Но с другой стороны, такой поворот событий дал дорогу молодым футболистам, и я на себе это прочувствовал. Легионеры уехали и у меня появилось больше шансов проявить себя. Но даже несмотря на то, что уровень чемпионата упал, не каждый второй или даже третий молодой футболист может заиграть в Премьер-лиге. Поэтому говорить о том, что сейчас стало всё просто - это абсурд. Ничего не бывает просто. Если ты вышел из какого-то двора - тебя никто не пустит в Премьер-лигу.

ИГРЫ НА КОНТОРУ? НИКТО НИКОГО НЕ ОБВИНЯЛ

- «Олимпик» очень часто обвиняли в игру на контору. Какие разговоры ходят по этому поводу внутри команды?

- За последнее время таких разговоров не было и в команде всё гармонично. Когда такие разговоры ходили - меня еще не было в команде, поэтому не могу ничего прокомментировать. После моего прихода руководство и тренеры старались оградить нас от этой информации, чтобы сохранить тот микроклимат, который царил в команде, и результат. Никто никого не обвинял.

- Тебе никогда не предлагали сдать игру?

- Нет, такого никогда не было.

- Назови три главных беды украинского футбола?

- Очень много пропаганды. Пропаганда азартных игр, например. Много кумовства у нас в стране... И еще одна проблема - некомпетентные тренеры. Например, как в «Карпатах каждые четыре месяца меняется тренер. О каком футболе вообще можно говорить?..

- В будущем представляешь себя тренером?

- Нет. Не представляю себя в качестве тренера.

- Если бы в мире запретили футбол, чем бы ты занимался?

- Я бы, наверное, стал психологом. Не семейным.

- Но не журналистом?

- Нет.

- Это после того, как пообщался с украинскими журналистами?

- Эта мечта у меня была до 10-го класса. А после этого я увлекся психологией и мне хотелось быть связанным с этой темой. Начал читать литературу, и у меня у самого есть психолог.

- Если бы ты остался один на один с Калиду Кулибали (лучший защитник по версии Эмерсона – авт.), какой вопрос ты бы задал ему?

- Пытался бы просто поддержать с ним диалог.

- Что бы ты выбрал - чемпионат мира с Конго или Лигу чемпионов с «Олимпиком»?

- Выбрал бы и то, и другое.

- Самый счастливый день твоей жизни?

- Наверное, это день рождения моих мамы и сестры.

- Прочитай свое последнее сообщение из Вайбера?

- [Открыв приложение на своем телефоне] Сестра советовала посмотреть фильм «Это ваша смерть». Я пообещал посмотреть.

Публикация от Vladis Emerson #32 (@vladisemerson) Июн 4 2017 в 3:01 PDT

- Кто такой Эмерсон? Охарактеризуй себя одним словом?

- Я - человек-потенциал. Для меня главное, чтобы мне доверяли и тогда у меня все получится.

ФОТО – Роман ХОБОТОВ