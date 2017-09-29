Феликс Брых – главный арбитр матча Украина – Хорватия

Определилась бригада арбитров, которые будут работать на отборочном матче чемпионата мира-2018 между национальными сборными командами Украины и Хорватии, который состоится 9 октября в 21:45 на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Главным арбитром матча назначен 42-летний рефери из Германии Феликс Брых. Ассистенты арбитра - Марк Борш и Штефан Лупп, резервный арбитр - Бастиан Данкерт (все - Германия). Наблюдатель арбитража - Мануэль Диас Вега (Испания).

Брых - арбитр ФИФА с 2007 года и входит в категорию УЕФА «Элит». В его активе - работа на финале Лиги Европы-2014 ( «Севилья» - «Бенфика» - 0:0, 4:2 по пенальти) и в решающей игре Лиги чемпионов-2017 ( «Ювентус» - «Реал» - 1:4 ).

Юрист из Мюнхена работал на матче с участием национальной сборной команды Украины, в котором «сине-желтые» в рамках отбора ЧМ-2010 в гостях выиграли у команды Казахстана со счетом 3:1. Также немца неоднократно назначали на еврокубковые поединки донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» (Лига чемпионов 2009/2010 «Рубин» - «Динамо» - 0:0; Лига чемпионов 2010/2011 «Шахтер» - «Брага» - 2:0 ; Лига чемпионов 2011/2012 «Порту» - «Шахтер» - 2:1; Лига чемпионов 2015/2016 «Динамо» - «Порту» - 2: 2).

Напомним, квалификационная игра между сборными Украины и Хорватии начнется в 21:45 по киевскому времени.