Эмерик ЛЯПОРТ: «Поражение от Зари очень расстраивает»

Игрок «Атлетика» Эмерик Ляпорт поделился впечатлениями о поражении от «Зари» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы (0:1).
«К сожалению, снова не выиграли дома, и это очень расстраивает. Нам надо сделать выводы из этого поражения, подниматься и играть более уверенно в следующих матчах», — сказал Ляпорт.
Источник — ТК Футбол
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