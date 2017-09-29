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Эмерик ЛЯПОРТ: «Поражение от Зари очень расстраивает»

Футболист «Атлетика» прокомментировал игру с луганским клубом (0:1)

  • 29.09.2017 14:46
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Getty Images. Эмерик Ляпорт
© Getty Images. Эмерик Ляпорт

Игрок «Атлетика» Эмерик Ляпорт поделился впечатлениями о поражении от «Зари» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы (0:1).

«К сожалению, снова не выиграли дома, и это очень расстраивает. Нам надо сделать выводы из этого поражения, подниматься и играть более уверенно в следующих матчах», — сказал Ляпорт.

Источник — ТК Футбол

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