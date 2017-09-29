Великолепный Лунин, болезнь Атлетика и тактический промах Сиганды

Неожиданный триумф подопечных Юрия Вернидуба в Бильбао не остался незамеченным испанскими спортивными изданиями. Но, отдавая должное уверенной игре 18-летнего стража ворот Андрея Лунина, испанские журналисты сделали акцент на болезни «Атлетика», чем, по их мнению, и воспользовалась самая слабая команда в группе J.

«Сан-Мамес» устал от «Атлетика», а Муньяин покинул поле на носилках», - с таким заголовком о матче в Бильбао вышло издание As.

«Нотариус появился на «Сан-Мамесе» и засвидетельствовал, что «Атлетик» – болен. Подозрения появились еще во время противостояния на «Ла-Росаледе» (поединок против «Малаги», в котором «Атлетик» упустил победу, ведя в счете 3:1 и имея на одного игрока больше), а расплата наступила в матче с «Зарей», - пишет обозреватель As Альфонсо Эрран. Таким образом, прервалась серия из шести еврокубковых домашних триумфов «Атлетика». Все было бы не так драматично, если бы не получил травму Муньяин, которого унесли с поля на носилках».

«Атлетик» рассматривал матч против «Зари» в качестве аспирина – лекарства от болезни. Та пилюля такая же маленькая, как и в футбольном плане «Заря». Но проблема в том, что баски слишком легко рассчитывали проглотить эту пилюлю и поплатились за это. Аспириновые минуты расслабили мышцы, а «Заря», выдержав натиск, нашла свой шанс у ворот «Атлетика». Харатин после розыгрыша углового выиграл борьбу и головой отправил мяч в ворота. «Львы» после этого рухнули и перестали играть».

Журналист издания Marca cчитает, что «Атлетик» мог решить исход матча в свою пользу в первые пятнадцать минут матча.

«Атлетик» ущипнули, - отмечает авторитетное издание Marca. «Скромная «Заря» смогла нанести весомый удар по авторитету и репутации басков. Украинцы сумели «побить» «львов» в их логове, чего не удавалось многим другим соперника».

«В дебюте матча, впрочем, хозяева могли решить исход матча в свою пользу. Муньин попал в перекладину, Уильямс транжирил свои шансы в атаке – и «Заря» в эти минуты не выглядела непобедимым соперником. Единственное, выделялся голкипер Лунин – 18-летний парень, который навсегда запомнит свое восхождение на «Сан-Мамес».

«Сюрприз и жара на «Сан-Мамесе». Малоизвестная «Заря» взяла три очка в борьбе с «Атлетиком» благодаря голу Игоря Харатина. «Львы» имели примерно 70 минут для того, чтобы отыграться, но врезались о защитную стену соперника и собственную импотенцию», - пишет Mundo Deportivo.

Репортер этого издания Айнара Сан Кристобаль сделала акцент на тактическом промахе наставника «Атлетика», который начал игру с четырьмя атакующими игроками, а в концовке матча, когда нужно было отыгрываться, не смог усилить игру.

«Если мы говорим об атаке, то Сиганда положил все мясо на гриль - Уильямс, Рауль Гарсия, Муньяин и Адурис вышли в стартовом составе. Но дела у квартета пошли не лучшим образом – что-то важное было упущено, а Лунин на последнем рубеже был безупречен. Каждый из игроков группы атаки имел свои шансы, им удавалось вырываться из цепких объятий опекунов, благодаря таланту, но молодой Лунин покинул «Сан-Мамес» сохранив ворота в неприкосновенности», - резюмирует Айнара Сан Кристобаль.