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На матч Косово - Украина назначена английская бригада арбитров

Крейг Поусон будет главным рефери в поле

  • 29.09.2017 14:36
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ФФУ
© ФФУ

Определилась бригада арбитров, которые будут работать на матче группы «I» квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года между национальными сборными командами Косово и Украины, который состоится 6 октября на стадионе «Лоро Боричи» в Шкодере.

Главным арбитром матча назначен 38-летний рефери из Англии Крейг Поусон. Ассистенты арбитра - Ли Беттс и Иан Хассин, резервный арбитр - Мартин Аткинсон (все - Англия). Наблюдатель арбитража - Юри ван де Велде (Бельгия). Поусон - арбитр ФИФА с 2015-го года. В его активе - работа на квалификационных матчах Лиги чемпионов и поединках группового турнира Лиги Европы. Это первое назначение арбитра из Южного Йоркшира на официальные матчи в рамках международных турниров для национальных сборных команд под эгидой ФИФА и УЕФА.

Напомним, квалификационная игра между сборными Косово и Украины начнется в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Федерация футбола Украины

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