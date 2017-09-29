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Александр СВАТОК: «Мы заслужили этот фарт»

Игрок «Зари» доволен победой над «Атлетиком» (1:0)

  • 29.09.2017 14:25
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ФК Заря
© ФК Заря

Футболист «Зари» Александр Сваток прокомментировал победу над «Атлетиком» (1:0) в матче второго раунда группового этапа Лиги Европы.

«Мы знали, что команда хорошо атакует. Все футболисты быстрые, техничные. Нужно было сыграть строго в обороне и стараться выбегать в контратаки, потому что они атакуют большими силами.

Конечно, это была тяжелая игра. Мы получили много опыта. Конечно, обошлось не без фарта. Но мы заслужили это: были игры, когда мы не реализовывали много моментов, и это нам вернулось», — отметил Сваток.

Источник — ТК Футбол

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