Александр СВАТОК: «Мы заслужили этот фарт»

Футболист «Зари» Александр Сваток прокомментировал победу над «Атлетиком» (1:0) в матче второго раунда группового этапа Лиги Европы.

«Мы знали, что команда хорошо атакует. Все футболисты быстрые, техничные. Нужно было сыграть строго в обороне и стараться выбегать в контратаки, потому что они атакуют большими силами.

Конечно, это была тяжелая игра. Мы получили много опыта. Конечно, обошлось не без фарта. Но мы заслужили это: были игры, когда мы не реализовывали много моментов, и это нам вернулось», — отметил Сваток.