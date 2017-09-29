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ЭДЕРСОН: «С Шахтером у нас были трудности»

Голкипер «Манчестер Сити» рассказал об адаптации в английском клубе

  • 29.09.2017 14:18
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ФК Манчестер Сити. Эдерсон
© ФК Манчестер Сити. Эдерсон

Бразильский голкипер Эдерсон прекрасно стартовал в «Манчестер Сити» и не пропускал голов в свои ворота после августовского матча с «Борнмутом»: около восьми часов на воротах без голов противников.

24-летний вратарь считает, что лучший уровень английского (и испанского) поможет общаться с «горожанами» без преград.

«У нас в команде замечательные игроки, - говорит Эдерсон. – Все действуют сплочённо: в обороне и атаках. Ребята помогают мне каждый день, и я им очень признателен: с их помощью я быстрее осваиваюсь в новом клубе.

Надеюсь, что серия сухих матчей не прервётся ещё какое-то время. Взаимопонимание между игроками очень важно. В некоторых матчах я общаюсь с Нико на испанском, но осваиваю английский, что будет для меня большим подспорьем.

Премьер-лига более чем оправдала мои ожидания! Я знал и раньше, что чемпионат Англии – особенный, с замечательными болельщиками, феноменальными поединками и высокой конкуренцией.

Опыт первых матчей был позитивным, я рад за команду! Сам я быстро привыкаю к условиям в новом городе и клубе. Надеюсь на большие достижения в будущем».

Эдерсон знает, что субботняя встреча с «Челси» будет испытанием для «горожан», но говорит, что команда готовится к поездке на «Стэмфорд Бридж» так же, как и к другим матчам.

Сейчас действующий чемпион Англии отстаёт от «Сити» на три очка, но встретится с подопечными Гвардиолы в хорошем настроении после победы над «Атлетико» 2:1 в матче Лиги чемпионов.

«Будем ли мы играть по-другому? Не думаю, - говорит Эдерсон. -  В каждом матче есть свои трудности, как было в случае с «Шахтёром». Субботний матч – не исключение. Мы знаем, что нужно хорошо подготовиться к этой встрече.

Я спокоен и настроен на следующий матч. До субботы думаю только о «Челси», а потом переключусь на задачи в сборной Бразилии».

Источник — ФК Манчестер Сити

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