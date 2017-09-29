Андрей ШЕВЧЕНКО: «День рождения отмечу на футбольном поле»

В пятницу, 29 сентября, наставнику сборной Украины Андрею Шевченко исполняется 41 год.
— Андрей Николаевич, как собираетесь праздновать?
— На футбольном поле (улыбается). На этот раз день рождения проведу в Тбилиси, где по приглашению своего друга Кахи Каладзе сыграю в благотворительном матче.
— Родные вас поздравят уже потом?
— Да. В субботу прилетаю в Киев, а на следующий день буду уже в Харькове, где пройдет наш сбор перед выездным матчем c Косовом. Впрочем, накануне мы устроили семейный праздник. Дело в том, что 1 октября день рождения у моего сына, Александра, и мы провели детскую вечеринку.
— На свой праздник застолье любите?
— Не очень. Я же всегда в разъездах. В последние годы удавалось в этот день побыть с семьей — а так, как правило, всегда заезды, матчи и так далее.
— Неужели никогда не собирали много гостей?
— Несколько раз удавалось. В Милане праздновал 25 лет, а в Лондоне, когда перешел в Челси, отмечал тридцатилетие.
— Какой день рождения больше всего запомнился из детства?
— Не могу вспомнить, сколько мне было лет, но тогда отец сделал шикарный подарок — настоящие коньки! Я каждое утро просыпался и смотрел, не замерзло ли озеро (улыбается). Так ждал первых морозов и первого льда!
— Часто играли в день рождения?
— Да часто. Помню, что почти всегда забивал!
— Я вас немного поправлю — это вы накануне, 28 сентября, постоянно поражали ворота соперников…
— Может быть, но матчи, как правило, заканчивались поздно, поэтому пока домой приезжал, день рождения уже и наступал (улыбается). Помню, в 1998 году в составе Динамо забил Лансу в Лиге чемпионов. Точно! Это было как раз накануне. Жаль, что тогда не выиграли.
— На базе перед игрой как вас поздравили? Или у Валерия Лобановского было не до поздравлений?
— Почему это? Тренер такие вещи не пропускал, всегда уделял внимание каждому футболисту. И так было во всех командах, где я играл. Именинник приносил торт, соки и так далее. Запомнился, кстати, мой первый день рождения в Милане. Мне тогда ребята сюрприз устроили. Было приятно, я ведь только туда перешел.
— Самый яркий поединок в день рождения — против Селтика?
— Да, я его помню. Мы в тот день с Миланом одержали уверенную победу, а я открыл счет уже на первых минутах. Запомнился дубль в ворота Лечче на Сан-Сиро, гол в Лиге чемпионов в Гельзенкирхене, но, как вы заметили, это, наверное, было 28 сентября.
С Динамо играли на Камп Ноу против Барселоны — это тоже осталось в памяти навсегда. В общем, день рождения у меня ассоциируется исключительно с футбольными событиями. Хотя больше всего я люблю дни рождения своих детей…
Евгений ГРЕСЬ
Источник — zbirna.com
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