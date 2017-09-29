Андрей ШЕВЧЕНКО: «День рождения отмечу на футбольном поле»

В пятницу, 29 сентября, наставнику сборной Украины Андрею Шевченко исполняется 41 год.

— Андрей Николаевич, как собираетесь праздновать?

— На футбольном поле (улыбается). На этот раз день рождения проведу в Тбилиси, где по приглашению своего друга Кахи Каладзе сыграю в благотворительном матче.

— Родные вас поздравят уже потом?

— Да. В субботу прилетаю в Киев, а на следующий день буду уже в Харькове, где пройдет наш сбор перед выездным матчем c Косовом. Впрочем, накануне мы устроили семейный праздник. Дело в том, что 1 октября день рождения у моего сына, Александра, и мы провели детскую вечеринку.

— На свой праздник застолье любите?

— Не очень. Я же всегда в разъездах. В последние годы удавалось в этот день побыть с семьей — а так, как правило, всегда заезды, матчи и так далее.

— Неужели никогда не собирали много гостей?

— Несколько раз удавалось. В Милане праздновал 25 лет, а в Лондоне, когда перешел в Челси, отмечал тридцатилетие.

— Какой день рождения больше всего запомнился из детства?

— Не могу вспомнить, сколько мне было лет, но тогда отец сделал шикарный подарок — настоящие коньки! Я каждое утро просыпался и смотрел, не замерзло ли озеро (улыбается). Так ждал первых морозов и первого льда!

— Часто играли в день рождения?

— Да часто. Помню, что почти всегда забивал!

— Я вас немного поправлю — это вы накануне, 28 сентября, постоянно поражали ворота соперников…

— Может быть, но матчи, как правило, заканчивались поздно, поэтому пока домой приезжал, день рождения уже и наступал (улыбается). Помню, в 1998 году в составе Динамо забил Лансу в Лиге чемпионов. Точно! Это было как раз накануне. Жаль, что тогда не выиграли.

— На базе перед игрой как вас поздравили? Или у Валерия Лобановского было не до поздравлений?

— Почему это? Тренер такие вещи не пропускал, всегда уделял внимание каждому футболисту. И так было во всех командах, где я играл. Именинник приносил торт, соки и так далее. Запомнился, кстати, мой первый день рождения в Милане. Мне тогда ребята сюрприз устроили. Было приятно, я ведь только туда перешел.

— Самый яркий поединок в день рождения — против Селтика?

— Да, я его помню. Мы в тот день с Миланом одержали уверенную победу, а я открыл счет уже на первых минутах. Запомнился дубль в ворота Лечче на Сан-Сиро, гол в Лиге чемпионов в Гельзенкирхене, но, как вы заметили, это, наверное, было 28 сентября.

С Динамо играли на Камп Ноу против Барселоны — это тоже осталось в памяти навсегда. В общем, день рождения у меня ассоциируется исключительно с футбольными событиями. Хотя больше всего я люблю дни рождения своих детей…

Евгений ГРЕСЬ